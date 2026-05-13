El jefe de DDHH de la ONU pide a Israel derogar la ley que crea un tribunal sobre los ataques del 7 de octubre

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado a Israel derogar el proyecto de ley aprobado por el Parlamento para crear un tribunal militar especial que tenga por objeto juzgar a cientos de supuestos implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Las víctimas de las atrocidades cometidas el 7 de octubre merecen justicia y sus familias y seres queridos merecen la verdad completa. Debe haber una rendición de cuentas completa por estos ataques horrorosos, pero esto no se puede lograr a través de juicios que no cumplan con los estándares internacionales", ha señalado.

Turk ha cuestionado la jurisdicción del tribunal por centrarse exclusivamente en los palestinos, dejando fuera a otros individuos que pudieron participar en los ataques o de los presuntos crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en el territorio palestino durante o después del 7 de octubre.

"Esta ley inevitablemente institucionalizará la justicia unilateral y la discriminación contra los palestinos, lo cual no puede ser del interés de nadie y va en contra de las normas internacionales de Derechos Humanos", ha argumentado.

En este sentido, ha asegurado que la iniciativa erosiona "las garantías de un juicio justo" a través de "juicios masivos", que "socavan la presunción de inocencia por su premisa de culpabilidad colectiva" en vez de sobre las "evidencias de actos criminales" cometidas presuntamente por un individuo.

Por último, Turk ha catalogado la pena de muerte contra los palestinos como "espantosa". "Su aplicación a los residentes del Territorio Palestino Ocupado es una violación de las garantías claras y sin ambigüedades del debido proceso contenidas en el Derecho Humanitario y, por lo tanto, constituiría un crimen de guerra", ha zanjado.

La oficina de una de las promotoras de este proyecto de ley, Yulia Malinovski, ha estimado en más de 300 el número de acusados, entre los cuales se encontrarían presuntos integrantes de Nujba, las fuerzas de élite del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).