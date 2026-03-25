El jefe de DDHH de la ONU reclama a los hutíes la liberación "inmediata" de más de 70 trabajadores detenidos en Yemen

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk (archivo) - Eric Dubost/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este miércoles a los hutíes que liberen "inmediatamente" a los más de 70 trabajadores del organismo, incluidos ocho de su oficina, que se encuentran "detenidos de forma arbitraria" en Yemen.

"En este Día Internacional de Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido, hago un nuevo llamamiento a las autoridades 'de facto' de Yemen para que liberen inmediatamente y de forma incondicional a los 73 miembros del personal de la ONU (detenidos), incluidos ocho de mi Oficina", ha dicho.

Así, ha subrayado que "bajo ninguna circunstancia se puede detener al personal de la ONU, y mucho menos acusarlo de delitos, por llevar a cabo su vital labor en nombre del pueblo yemení".

"Mis compañeros en Yemen siguen detenidos deforma arbitraria, con algunos de ellos privados de libertad desde hace cinco años", ha lamentado. "Cada día se agrava la injusticia de su detención. Su sufrimiento, y el de sus familias, es intolerable", ha agregado.

En este sentido, Turk ha querido rendir tributo a los detenidos y a "otros trabajadores humanitarios también detenidos en Yemen", así como "a los miles de trabajadores de la ONU que trabajan en las situaciones más difíciles, en crisis y conflicto, para dar ayuda a comunidades que necesitan apoyo".