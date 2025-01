El jefe del Ejército de Uganda exige el arresto del líder opositor 'Bobi Wine' tras amenazar "en broma" con decapitarlo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Uganda --e hijo del presidente, Yoweri Museveni-- el general Muhoozi Kainerugaba, ha exigido a la Policía que arreste al líder opositor Robert Kyagulanyi, conocido como 'Bobi Wine', tras amenazar "en broma" con decapitarlo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Kyagulanyi es una de las caras más conocidas de la oposición al presidente ugandés, que lleva en el poder desde 1986, y se enfrentó a él en las elecciones celebradas en enero de 2021.

"Kabobi sabe que la única persona que le protege de mí es mi padre", declaró el general en un mensaje posteriormente borrado, usando un apodo peyorativo hacia el líder opositor. "Si no estuviera, le cortaba la cabeza hoy", añadió.

Aunque el general declaró posteriormente que el mensaje no iba en serio y que se trata simplemente de "una persona apasionada en la paz y en la guerra" --"Espero que me perdonéis por mis errores", añadió--. El líder opositor le replicó en X para asegurar que la amenaza del general "no es algo que se pueda tomar a la ligera", dado "el gran número de muertos que han causado él y su padre".

"Me niego a ser intimidado por este régimen cobarde. El mundo está observando", ha añadido 'Bobi Wine'.

Finalmente, el general ha terminado dedicando otra serie de insultos contra Kyagulanyi, a quien describió como "un lumpen, un ilegal, un delincuente que no está y nunca estuvo calificado para postularse al alto cargo de presidente de Uganda" antes de exigir a la Policía su detención. "Policía, arresten a Kabobi inmediatamente y traédmelo ante mí", ha concluido el militar.