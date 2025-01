El jefe de Exteriores armenio afea a Lavrov en Moscú los "comentarios unilaterales" sobre sus asuntos internos

Lavrov reconoce que 2024 "no fue un año fácil" para las relaciones entre Ereván y Moscú

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, ha remarcado este martes en su visita a Moscú que confía en que la mayoría parlamentaria del Gobierno sirva para aprobar el proyecto de ley de adhesión a la Unión Europea y ha pedido a la parte rusa que evite "comentarios unilaterales" sobre cuestiones soberanas.

"Esperamos que en el futuro la parte rusa tenga en cuenta todos los aspectos de lo que está sucediendo, evitando comentarios unilaterales que, lamentablemente, hemos visto en los últimos días", ha expresado Mirzoyan tras reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

Mirzoyan ha valorado su visita a la capital rusa como una "buena oportunidad" para ahondar en las relaciones de ambos países a través de un "diálogo político efectivo" con el que abordar asuntos no solo bilaterales, sino también regionales, según informa el diario 'Armenian Times'.

Asimismo, ha adelantado que el Parlamento aprobará el proyecto de ley de adhesión de la Unión Europea y ha optado por no hacer comentarios sobre las advertencias que han llegado desde Moscú en relación a la incompatibilidad de ocupar un sitio en Bruselas y permanecer en la Unión Económica Euroasiática (UEAA).

"Dicen que hay contradicciones, pero no me corresponde a mí juzgar esto", ha dicho en una conferencia de prensa junto a Lavrov, quien ha reconocido que 2024 "no fue un año fácil" para las relaciones entre ambos países.

"Siempre hemos valorado y seguimos valorando los lazos fraternales con el pueblo armenio", ha dicho Lavrov, quien ha destacado a este país como "socio y aliado estratégico natural" y, por tanto, existe en Moscú un gran interés "en fortalecer y desarrollar las tradiciones centenarias de amistad y vecindad".

Hace un par de semanas, el Gobierno armenio presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la adhesión a la Unión Europea, como parte de una iniciativa de la sociedad civil tras lograr recabar los 50.000 votos necesarios para ser debatida en la sede del poder popular.

El primer ministro, Nikol Pashinián, explicó que aún con el visto bueno del Parlamento, la adhesión sólo podría llegar en última instancia a través de una consulta popular, tal y como marca la Constitución.