El jefe del Pentágono insiste en que no compartió información clasificada en el chat en el que había un periodista

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha insistido este miércoles una vez más en que en ningún momento compartió información clasificada ni planes de guerra en el chat de la red social Signal en el que un grupo de altos cargos de la Administración de Donald Trump hablaba de bombardeos sobre Yemen sin reparar en que un periodista había sido incluido por error en la conversación.

"Nadie escribió mensajes con planes de guerra", ha aseverado Hegseth ante la prensa estadounidense poco antes de subir a bordo de un avión en Hawai que le llevará a Guam --territorio no incorporado de Estados Unidos-- y desde donde ha precisado que en el grupo no se informa de ubicaciones exactas ni rutas de vuelo de los bombarderos estadounidenses.

"Esta mañana he visto que se ha publicado algo que no parece un plan de guerra. De hecho, incluso han cambiado el titulo a 'planes de ataque' porque saben que no son planes de guerra (...) No hay unidades, ni ubicaciones, ni rutas, ni rutas de vuelo, ni fuentes, ni métodos, ni información clasificada", ha aseverado Hegseth antes de subir a bordo de la aeronave.

Estas declaraciones del jefe del Pentágono, en las que una vez más resta importancia a los hechos, contrastan con las del secretario de Estado, Marco Rubio, quien durante una visita a Jamaica ha reconocido que "obviamente alguien cometió un gran error" al incluir al periodista Jeffrey Goldberg en el grupo, donde asegura que él apenas intervino.

Así, el representante de la diplomacia estadounidense ha rechazado responder a si la información compartida en la conversación era clasificada pero sí ha abogado por investigar a fondo las causas de estos hechos. "Creo que se harán reformas y cambios para que esto no vuelva a suceder. No puede volver a suceder", ha remachado Rubio ante los medios en Kingston.

La revista 'The Atlantic' ha divulgado este miércoles el contenido íntegro del chat en el que un grupo de altos cargos de la Administración Trump habló abiertamente de unos bombardeos inminentes en Yemen sin percatarse de la presencia de Goldberg, para demostrar entre otras cosas que sí se detallaron planes concretos dos horas antes del inicio de los ataques sobre los rebeldes hutíes.

Goldberg, director de la revista, y su compañero Shane Harris han explicado que cunado el lunes hicieron pública parte de la conversación decidieron omitir detalles concretos sobre los ataques en aras de preservar la seguridad nacional, ya que entendían que podían poner en peligro a las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Sin embargo, las sucesivas declaraciones de algunos de los integrantes de la conversación, entre ellos el propio Hegseth, y mandos de los servicios de Inteligencia, han llevado a la revista a cambiar de idea y asumir que hay "un claro interés público" en exponer toda la conversación en un canal que resultó no ser seguro.