Jordania condena a muerte a los responsables del atentado terrorista contra una iglesia en Karak

Archivo - Bandera de Jordania - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania ha condenado este domingo a la pena capital a los tres autores del ataque perpetrado el pasado 23 de octubre en una iglesia de la localidad de Hamud, en la gobernación de Karak, tras declararlos culpables de seis delitos relacionados con terrorismo.

Los acusados han sido considerados responsables de cometer actos terroristas que causaron la muerte de nueve personas y dejaron heridas a otras 25, según el balance oficial, así como de utilización armas y municiones de forma conjunta, posesión de armamento y munición con fines terroristas, conspiración para ejecutar ataques armados y difusión las ideas de una organización terrorista.

Además, uno de los condenados ha recibido una sentencia adicional por facilitar fondos destinados a financiar actividades terroristas, en aplicación de la legislación jordana contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según recoge el comunicado oficial del tribunal.

La resolución, dictada en virtud de la Ley Antiterrorista número 55 de 2006 y sus modificaciones, así como de otras disposiciones del Código Penal y de la normativa financiera vigente, puede ser recurrida ante el Tribunal de Casación.

El atentado tuvo lugar el 23 de octubre de 2026 en Hammud, donde tres hombres armados irrumpieron en una ceremonia fúnebre celebrada en una iglesia ortodoxa griega y dispararon contra los asistentes.