Jordania confirma el impacto de un misil y asegura haber interceptado otros dos proyectiles

Archivo - El rey de Jordania durante una reunión en Bruselas, Bélgica (archivo) - James Arthur Gekiere/Belga/dpa - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jordania han denunciado este viernes que un total de tres misiles han sido lanzados durante el último día contra el país, antes de afirmar que dos fueron interceptados y otro impactó en el este de su territorio, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

Las Fuerzas Armadas jordanas han señalado en un comunicado que la Fuerza Aérea "interceptó y destruyó dos misiles, mientras que los sistemas de defensa fueron incapaces de detener otro", mientras que la Dirección de Seguridad Pública --la Policía jordana-- ha apuntado que los fragmentos impactaron en cuatro puntos.

En este sentido, han confirmado daños materiales sin especificar y han pedido a la población que no toque ni se acerque a los restos de los proyectiles debido al peligro que suponen. "Es necesario seguir los consejos e instrucciones de las autoridades", han subrayado.

Por otra parte, han reclamado a los jordanos que "informen de cualquier objeto sospechoso" a través del teléfono de los servicios de emergencia y que "no difundan rumores o informaciones engañosas", en medio del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades jordanas han asegurado haber derribado misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.