Jordania resalta que el alto el fuego en Irán es "un paso positivo" para "poner fin a la peligrosa escalada" regional

Archivo - Imagen de archivo del ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi - Britta Pedersen/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Jordania ha asegurado este miércoles que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y supone "un paso positivo para poner fin a la tensión y a la peligrosa escalada en la región", tras más de un mes de conflicto desatado por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático.

"Jordania acoge con agrado el anuncio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, de que Estados Unidos y la República Islámica del Irán han llegado a un acuerdo de alto el fuego, un paso positivo para poner fin a la tensión y a la peligrosa escalada en la región", ha dicho el Ministerio de Exteriores jordano a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha expresado su apoyo a los esfuerzos de mediación por parte de Pakistán para "alcanzar un acuerdo permanente que aborde todas las cuestiones que han causado la desestabilización de la seguridad y la estabilidad en la región durante las últimas décadas", al tiempo que ha incidido en la importancia de "abrir el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación internacional sin restricciones"

Amán ha hecho además hincapié en "la necesidad de que el alto el fuego derive en una calma total y sostenible que garantice el cese de los ataques y prácticas que afectan la soberanía, la seguridad y la estabilidad de los Estados y amenacen la seguridad de sus ciudadanos, así como que mejore la seguridad y la estabilidad de la región" de Oriente Próximo".

Horas antes, Trump anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, Sharif ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.