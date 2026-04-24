El juicio contra Duterte ante el TPI podría comenzar a finales de 2026 o principios de 2027

Imagen de archivo de la sede del Tribunal Penal Internacional (TPI). - Europa Press/Contacto/Shao Haijun

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), donde tendrá que hacer frente a los cargos por crímenes de lesa humanidad que se han presentado en su contra, podría comenzar a finales de 2026 o principios de 2027.

Así lo ha indicado Kristina Conti, abogada de la corte, que ha indicado que, una vez se lleven a cabo todos los preparativos, el periodo para abrir el juicio podría alargarse entre ocho meses y un año. Esto sitúa el próximo mes de octubre como primera fecha plausible para ello.

En una entrevista con el canal de televisión filipino GMA, la letrada ha señalado que la defensa de Duterte, encabezada por Nicholas Kaufman, también apunta a un calendario similar. "Si se confirman los cargos, tendremos que ir a juicio, y es probable que este tenga lugar a principios de 2027", apuntó Kaufman antes de que el TPI confirmara los cargos este jueves.

Según el TPI, hay indicios "significativos" para considerar que Duterte es "responsable de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco de la 'guerra contra las drogas', lo que incluye delitos de asesinato y de intento de asesinato" en base al artículo 7 del Estatuto de Roma --el tratado fundacional del TPI--. "Estos delitos fueron cometidos como parte de un ataque sistemático a la población civil en el territorio filipino entre noviembre de 2011 y 2019", ha puntualizado el TPI en relación a parte de su mandato como presidente del país.

Duterte se encuentra detenido en la ciudad neerlandesa de La Haya desde marzo de 2025. Fue entregado al TPI en marzo de 2025, precisamente, por las autoridades filipinas bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr --perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario--, que lo detuvieron en virtud de la orden de arresto emitida por la corte. Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija, Sara Duterte, ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.