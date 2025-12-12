La junta desvela la composición del organismo legislativo de transición tras el golpe de Estado en Guinea Bissau

Fotografía de una calle en la capital de Guinea Bissau, Bissau, tras el golpe de Estado encabezado por Horta N'Tam (archivo) - Europa Press/Contacto/Si Yuan

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta militar instaurada en Guinea Bissau tras el reciente golpe de Estado contra el hasta entonces presidente, Umaro Sissoco Embaló, ha anunciado el nombramiento de 65 políticos, militares y miembros de la sociedad civil que integrarán el Consejo Nacional de Transición (CNT), que cumplirá con las funciones de organismo legislativo con el fin de materializar la vuelta del país al orden constitucional.

El Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público (ACM), nombre oficial de la junta, ha dado este paso tras la adopción de la Carta Política de Transición, que fija el proceso de transición y que contempla la creación del citado organismo como una institución política responsable del diálogo nacional y la revisión de las acciones de las nuevas autoridades.

El CNT está integrado por un total de 65 personas distribuidas entre representantes elegidos por el presidente de transición, Horta N'Tam; los nombrados por el ACM, representantes políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil y representantes regionales, según ha recogido el diario guineano 'O Democrata'.

Así, el organismo, que tiene previsto celebrar este mismo viernes su reunión constituyente en la sede de la Asamblea Nacional Popular, en Palacio Colinas de Boé, está integrado por diez personas seleccionadas por N'Tam, 16 militares seleccionados por el ACM, 20 representantes de partidos políticos, once representantes de organizaciones de la sociedad civil y nueve representantes de regiones del país africano.

La Carta Política de Transición, promulgada esta misma semana, suspende la Constitución hasta ahora vigente en el país africano, establece un periodo de transición de doce meses y prohíbe al presidente y al primer ministro de transición presentarse a las elecciones al fin de este proceso.

N'Tam ya nombró a finales de noviembre a los integrantes del nuevo Gobierno, apenas tres días después del derrocamiento de Embaló a raíz de las tensiones derivadas de las elecciones presidenciales, en las que tanto el mandatario como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria antes del anuncio de los resultados, cuya publicación fue suspendida a raíz de la asonada.