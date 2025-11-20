La Junta de Gobernadores del OIEA pide a Irán información "sin más retrasos" sobre sus reservas de uranio enriquecido

Archivo - Fotografía de archivo de la sede del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en la capital de Austria, Viena - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha aprobado este jueves una resolución afirmando que Irán debe informar "sin más retrasos" sobre el estatus de la cantidad de uranio enriquecido que tiene almacenado y las instalaciones nucleares bombardeadas durante la ofensiva lanzada en junio por Israel, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

La resolución, facilitada a Europa Press por un portavoz del organismo, pide a Irán que "cumpla totalmente y sin más retrasos con sus obligaciones legales bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y extienda una cooperación total y rápida con el OIEA", incluida la información sobre sus reservas de uranio y el acceso de inspectores de la agencia a estos lugares.

"Irán debe cumplir totalmente y sin reservas con el Acuerdo de Salvaguardas del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)", apunta el documento, que reclama a Teherán que facilite al OIEA "información precisa sobre la contabilidad del material nuclear y las instalaciones nucleares protegidas en Irán" y otorgue "todo el acceso necesario para verificar dicha información".

Así, solicita a Irán que "actúe estrictamente en línea con las cláusulas del Protocolo Adicional firmado el 18 de diciembre de 2003 y que aplique totalmente y sin retrasos esta medida", al tiempo que vuelve a poner en su agenda el asunto sobre la aplicación por parte de Irán del Acuerdo de Salvaguardas y las cláusulas relevantes de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

La resolución aplaude además "los esfuerzos profesionales, independientes e imparciales" del OIEA a la hora de aplicar las cláusulas del Acuerdo de Salvaguardas por parte de Irán y resalta "el papel esencial e independiente de la agencia a la hora de verificar el cumplimiento de las obligaciones de salvaguardias y dar informes técnicos objetivos" a la Junta de Gobernadores.

"Es imperativo que Irán cumpla con sus obligaciones de salvaguardia, legalmente vinculantes", resalta, antes de mostrar su "preocupación" por el reciente informe presentado por el director general del OIEA, Rafael Grossi, sobre la falta de labores de verificación por parte de la agencia desde hace más de cinco mees sobre las cantidades de uranio altamente enriquecido con el que cuenta Teherán.

En respuesta, el representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, Reza Nayafi, ha sostenido que el nivel de cooperación actual con el OIEA es resultado de la citada ofensiva israelí, que dejó más de 1.100 muertos en el país centroasiático y a la que se sumó Washington con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Nayafi ha reseñado que la suspensión de parte de las actividades de verificación deriva de la "situación de seguridad" causada por la ofensiva y ha defendido que Teherán ha alcanzado un nuevo acuerdo con el organismo que lidera Grossi para retomar el parte las inspecciones, según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.

IRÁN HABLA DE "CAMINO EQUIVOCADO"

De esta forma, ha manifestado que Irán ha dado acceso a los inspectores a las instalaciones que no fueron bombardeadas y ha criticado la "falsa narrativa" generada por los impulsores de la resolución en torno a la situación, especialmente debido al papel en la misma de Estados Unidos, al que ha acusado de "intentar escapar de su responsabilidad" por sus bombardeos.

Por ello, ha hecho hincapié en que los países occidentales buscan además "compensar el fracaso de su movimiento ilegal de reactivar el 'snapback' --para reimponer sanciones de la ONU suspendidas tras el acuerdo nuclear de 2015--", antes de advertir que los mismos "han elegido el camino equivocado al depender de la presión y las amenazas, lo que es inaceptable para Irán".

La ofensiva fue lanzada en medio de los contactos entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear --tras el colapso del firmado en 2015 por la decisión de Estados Unidos de retirarse unilateralmente en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump--, esfuerzos que han quedado suspendidos a raíz del conflicto, en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio de Israel.

Irán firmó en octubre un nuevo acuerdo de cooperación con el OIEA tras el deterioro de los lazos a causa de la ofensiva de Israel, si bien la decisión del conocido como E3 --integrado por Reino Unido, Francia y Alemania-- días después volvió a tensar las relaciones. Grossi pidió el miércoles a Teherán accedo a las instalaciones nucleares bombardeadas y sostuvo que "no sería lógico" que la eventual aprobación de la resolución provocara "una menor cooperación".

Teherán ha criticado en múltiples ocasiones a Grossi por su papel y, de hecho, el jefe de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, llegó a afirmar en septiembre que el director del OIEA es "un problema fundamental" a la hora de normalizar las relaciones. "Nuestra preocupación es que el sistema gestor y su cúpula operan bajo la influencia de potencias dominantes", explicó.

Asimismo, lo acusó de publicar un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el E3 y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas y fue usada por Israel como justificación para lanzar un día después su ofensiva militar.