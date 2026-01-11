La junta militar birmana espera seguir con su marcha triunfal en la segunda fase de las elecciones generales

Imagen de la segunda fase de las elecciones legislativas en Birmania - Europa Press/Contacto/Myo Kyaw Soe

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los residentes de cien municipios birmanos acuden a las urnas este domingo en la segunda fase de las tres que conforman las elecciones generales en el país asiático tras el triunfo aplastante en la primera etapa de la formación respaldada por la junta militar al frente del país, Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), que casi con toda seguridad se volverá a acercar al 89 por ciento de respaldo que declaró al término de la primera etapa en medio de críticas internacionales.

Estas elecciones son las primeras desde que la junta tomó el poder en un sangriento golpe de Estado en 2021 que derrocó a Aung San Suu Kyi y desencadenó una guerra civil todavía en curso, con el impedimento que conlleva para la votación. Los militares, bajo el liderazgo de Min Aung Hlaing, esperan que estas elecciones escalonadas le den una imagen de legitimidad y le ayuden a volver a la escena internacional.

El portavoz del USDP, Hla Thein, ha confirmado a la agencia Bloomberg que el partido ha obtenido por ahora el 89 por ciento de los escaños en juego: 102 escaños en la Cámara Baja, 21 en la Cámara Alta y 108 en los parlamentos estatales y regionales. Varios partidos de enfoque étnico obtuvieron un pequeño número de escaños, principalmente a nivel regional.

Naciones Unidas y los gobiernos occidentales han rechazado estas elecciones, alegando la detención de figuras de la oposición y su exclusión de los comicios. Aung San Suu Kyi permanece en prisión, y su partido, la Liga Nacional para la Democracia, que ganó las elecciones de 2015 y 2020 por una amplia mayoría, ha sido disuelto y se le ha prohibido presentarse a las elecciones.

La tercera y última fase de la votación tendrá lugar el próximo 25 de enero en 63 municipios del país. Más de medio centenar de las 330 diviones de Birmania se quedará sin votar por el conflicto armado al estar bajo control de fuerzas de resistencia étnica como Ejército de Independencia Kachin (KIA) en Kachin, el Ejército Arakan (AA) en Rajine o el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) en Shan o las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) locales en Sagaing y Magwe.