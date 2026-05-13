La Junta de Paz para Gaza asegura que el alto el fuego se mantiene, pero está lejos de ser "perfecto"

Archivo - El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov - Europa Press/Contacto/Ashraf Amra - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, ha afirmado este miércoles que el alto el fuego en el enclave palestino se mantiene, si bien está "lejos de ser perfecto", y ha asegurado que el desarme de las milicias palestinas "no es negociable".

"Hay un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas de ellas son muy graves", ha dicho durante una rueda de prensa desde Jerusalén en la que ha celebrado que las armas "hayan callado casi por completo" en el enclave palestino y que haya una "relativa estabilidad".

No obstante, ha lamentado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haya negado a entregar de forma gradual todas las armas en virtud del acuerdo de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Un partido político que repudie la actividad armada puede competir en las elecciones nacionales palestinas. Sin embargo, lo que no es negociable es que facciones armadas o milicias puedan coexistir con una Autoridad Palestina de transición", ha argüido el director ejecutivo de la junta, que dio de plazo para que Hamás aceptase su propuesta de desarme hasta el 11 de abril.

En este sentido, ha apuntado a que no se trata de "una exigencia" por motivos políticos, sino que es un "requisito" del proceso propuesto por Trump. "Hemos solicitado a los líderes que gobiernan Gaza que se hagan a un lado. Así lo exige la resolución 2803 del Consejo de Seguridad", ha señalado.

"En Gaza, dos millones de personas siguen viviendo en tiendas de campaña, entre escombros, con violencia, pérdidas y una profunda incertidumbre. Mientras tanto, nos preocupamos por detalles insignificantes de la 'hoja de ruta', cuyo contenido se ha negociado innumerables veces", ha lamentado.

Mladenov ha afirmado que "Hamás está afianzando su control sobre la población". "Está extorsionando a gente en la calle, está impidiendo que trabajadores y contratistas palestinos, aprobados por la Junta, construyan comunidades temporales destinadas a proporcionar refugio a desplazados de Gaza, sacándolos de las tiendas de campaña destruidas e infectadas y ofreciéndoles condiciones de vida dignas", ha aseverado.

"Ningún proceso de recuperación en el mundo ha tenido éxito mientras hay estructuras armadas paralelas operando al margen de un orden de transición legítimo. No se puede construir un futuro con grupos armados controlando las calles, escondiéndose en túneles y acumulando armas", ha argüido.

En respuesta, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Basem Naim, ha señalado que Mladenov "no es digno de estar al frente de una administración de transición para el pueblo palestino ni siquiera por un solo día".

"¿Cómo puede alguien encargado de gestionar negociaciones complejas tener éxito en su misión mientras adopta la posición de un individuo suspicaz y parcial. Mladenov, Gaza no será un punto en tu currículum en el camino hacia el ascenso profesional; si la tarea es más grande que tú, déjala", ha subrayado en un mensaje publicado en redes sociales.

El balance de palestinos muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 ha aumentado a cerca de 850, según las cifras de las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.