La Justicia de Azerbaiyán dicta prisión preventiva contra el principal líder opositor, Alí Karimli

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Azerbaiyán ha dictado este lunes prisión preventiva para el opositor y líder del Frente Popular de Azerbaiyán, Alí Karimli, a la espera de que se celebre el juicio en su contra, por lo que tendrá que pasar más de dos meses encarcelado en el marco de un caso que ha tildado de "persecución".

Karimli, que se encuentra al frente del partido opositor desde el año 2000, ha negado los cargos en su contra después de que la Fiscalía lo acusara de poner en marcha un complot para lograr la caía del presidente azerí, Ilham Aliyev.

El político de 60 años ha sido puesto bajo custodia después de ser detenido el sábado durante una redada de los servicios de seguridad realizada en su vivienda. Así, ha sido acusado de violar el artículo 278.1 del Código Penal del país por intentar "hacerse con el poder de forma violenta y cambiar la estructura constitucional del Estado", según informaciones recogidas por el portal de noticias Qaynar Info.

El propio Karimli ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que está previsto que permanezca bajo custodia hasta el 13 de febrero y ha apuntado que junto a él se encuentra Mammad Ibrahim, uno de sus asesores, que también ha sido objeto de una redada.

Desde la propia formación han asegurado que este tipo de medidas forman parte de una "persecución" contra la formación política y ha pedido que ambos sean puestos en libertad lo antes posible.