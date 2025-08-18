La Justicia de Bosnia ratifica la destitución del líder serbobosnio Milorad Dodik

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Bosnia y Herzegovina ha ratificado este lunes la destitución del presidente de la República Srpska --una de las dos entidades administrativas semiautónomas en las que se divide el país--, Milorad Dodik, por desobedecer al Alto Representante Christian Schmidt, supervisor de los acuerdos de paz.

La corte ha rechazado el recurso presentado por el líder serbobosnio contra la decisión de la Comisión Central Electoral, una semana después de la que Justicia sí le conmutara la pena de un año de prisión que se le impuso como parte de esta condena a cambio de pagar una multa de 36.500 marcos (alrededor de 18.600 euros).

El fallo pone fin este mismo lunes a tres años de mandato de Dodik, quien ha asegurado que con esta decisión ha sido destruida "una parte importante" de la República Srpska y ha acusado a la parte bosniaca de estar detrás con su "abuso del tribunal inconstitucional de Bosnia y Herzegovina y la Fiscalía".

Dodik ha reiterado que solo aceptará "la voluntad del pueblo serbio" y ha adelantado que a finales de septiembre se someterá a un referéndum y que no tolerará presiones externas. "Soy el presidente de la República Srpska (...) fui elegido por el pueblo, no seré reemplazado por un gobierno extranjero", ha dicho.

Por su parte, el primer ministro de la República Srpska, Radovan Viskovic, ha presentado su dimisión, si bien continuará en el equipo de Dodik, quien confía en poder anunciar un nuevo gobierno en las próximas fechas.

La sala de apelaciones del Tribunal de Bosnia y Herzegovina confirmó a principios de agosto un año de cárcel y seis meses de inhabilitación contra Dodik por desobedecer las decisiones de Schmidt, a quien Dodik se ha referido como "el mayor fraude", responsable de la "caída" del país.

Por su parte, la Comisión Central Electoral ha informado de que tan pronto como se anuncien elecciones para la República Srpska, estas se celebrarán en un plazo no superior a 90 días. "El mandato de Milorad Dodik ha finalizado oficialmente", ha remarcado, según recoge la prensa bosnia.