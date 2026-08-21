La Justicia de Hong Kong condena a dos activistas prodemocracia por incitar a la subversión

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Hong Kong - Viola Kam/SOPA Images via ZUMA W / DPA - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Hong Kong ha condenado este viernes a dos activistas prodemocracia y antiguos organizadores de la vigilia anual en recuerdo a las víctimas de la mascare de Tiananmen, que tuvo lugar en 1989, por actos que buscaban incitar a la subversión cometidos entre los años 2020 y 2021.

Los jueces al frente del caso han hallado indicios de que Lee Cheuk Yan y Chow Hang Tung, los acusados junto con su propia organización, han sido hallados culpables de los cargos que se les imputaban a pesar de que han reiterado su inocencia, según informaciones de la emisora hongkonesa RTHK.

Sin embargo, los jueces han recalcado que ambos habían pedido acabar con "la dictadura de un solo partido" y han afirmado que, con sus actos, buscaban desafiar la legitimidad del Partido Comunista de China". Aunque de momento no se ha emitido una sentencia, es posible que hagan frente a penas de hasta diez años de prisión según la ley de seguridad nacional.

Durante años, la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China organizó la vigilia anual con velas para conmemorar a las víctimas de la sangrienta represión de las protestas de Tiananmen que tuvo lugar en la capital del país. Esta era la única conmemoración pública en todo el territorio chino.

La vigilia dejó de celebrarse tras la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional en 2020, en respuesta a las intensas protestas que estaban teniendo lugar en Hong Kong.

ALEMANIA Y FRANCIA LAMENTAN EL VEREDICTO

Las autoridades de Alemania y Francia han lamentado en un comunicado conjunto el veredicto emitido contra ambos y han destacado el trabajo de Chow, abogada defensora de los Derechos Humanos y activista.

"Trabajó incansablemente para promover los Derechos Humanos y la democracia en China, en particular en la región administrativa especial de Hong Kong. La defensa pacífica de los Derechos Humanos no constituye un delito", ha afirmado, antes de instar a la "liberación inmediata" de todos ellos y pedir el "respeto de todos los derechos y libertades civiles".

Desde la ONG Human Rights Watch (HRW) han criticado en un comunicado la condena y han afirmado que esta demuestra "cómo las manifestaciones públicas en conmemoración a estas víctimas se han convertido en un delito en Hong Kong".

Elaine Pearson, directora para Asia de la organización, ha afirmado así que "durante décadas, decenas de miles de hongkoneses defendieron a quienes perdieron la vida manifestándose por la libertad en China". "Ahora, los gobiernos de todo el mundo deben defender a los hongkoneses que están siendo castigados por exigir responsabilidades a Pekín por la eliminación de las libertades de Hong Kong", ha manifestado.