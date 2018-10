La Justicia internacional da la razón a Chevron en su litigio con Ecuador

Publicado 07/09/2018 19:38:29 CET

QUITO, 7 Sep. (Reuters/EP) -

Un tribunal dependienete de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha fallado a favor de la empresa Chevron en su disputa legal con el Estado de Ecuador, al que ha acusado de violar las obligaciones suscritas en tratados internaciones por una condena por contaminación contra la petrolera.

Por unanimidad, el tribunal ha dictaminado que la condena de un juez ecuatoriano que ordenaba a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares "fue obtenida a través de fraude, soborno y corrupción y se basó en reclamaciones que la República del Ecuador ya había resuelto y solucionado años antes".

El procurador general de Ecuador, Íñigo Salvador, ha considerado que este fallo, sobre el que ya estudian un posible recurso, "suscita profundas cuestiones legales tanto locales como internacionales". "Nos preocupa que un tribunal le pida a un Estado que deje sin efecto una sentencia de una corte nacional dictada en un caso entre privados", ha asegurado.

El tribunal internacional, sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de que se puedan presentar demandas a título individual contra la petrolera, ha añadido Salvador.

El fallo no establece la cantidad que Chevron deberá recibir del Estado ecuatoriano por los presuntos abusos. El proceso sobre esta cuestión arrancará en unos 90 días y cada parte deberá justificar, en un plazo de meses, sus respectivas pretensiones monetarias.

"Que quede claro que Chevron no ha pagado los 9.500 millones de dólares que le imponía la sentencia de Lago Agrio (...) De modo que ese rubro en particular Chevron no podrá incluirlo en su demanda por daños", ha advertido el procurador ecuatoriano.

EL ORIGEN DE LA DISPUTA

El pulso legal entre las dos partes se remonta a 2011, cuando el abogado estadounidense Steven Donziger ganó un juicio de 18.000 millones de dólares en representación de unos indígenas que culparon a Texaco --absorbida por Chevron en 2001-- de la contaminación ambiental producida entre 1964 y 1992.

La cifra se redujo posteriormente a 9.500 millones de dólares, mientras que Donziger fue inhabilitado en julio para ejercer la abogacía en Nueva York por un tribunal estatal de apelaciones.

Ecuador también canceló en 2016 unos 112 millones de dólares a la petrolera Chevron en otra demanda por violación del tratado bilateral de inversiones.