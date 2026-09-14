La Justicia turca bloquea numerosas cuentas de organizaciones y activistas de DDHH en redes sociales

Archivo - Manifestación en apoyo de Aministía Internacional Turquía en Roma (archivo) - Andrea Ronchini / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal turco ha ordenado el bloqueo de numerosas cuentas en redes sociales, entre ellas las de la ONG Asociación de Estudios de Medios y Derecho (MLSA), Amnistía Internacional Turquía, o el periódico 'Evrense', en el marco de la oleada de detenciones llevadas a cabo durante el fin de semana contra activistas y defensores de la comunidad LGTBIQ+.

La corte del distrito de Bakirkoy ha sustentado su decisión en la defensa de "la protección de la seguridad nacional y el orden público" tras compartir "numerosos contenidos obscenos y propaganda LGTBI", según ha recogido el diario 'Cumhuriyet'.

Amnistía Internacional Turquía ha anunciado en una publicación en su cuenta de redes sociales que su perfil ha sido bloqueado en el país poco después de que emitiese un duro comunicado en el que denunciaba una operación por parte de las fuerzas de seguridad contra organizaciones LGBTIQ+ y activistas de Derechos Humanos.

Por su parte, el redactor jefe del periódico 'Evrensel', Hakki Ozdal, ha confirmado en su cuenta de redes sociales que la Dirección de Ciberseguridad ha solicitado el bloqueo, adelantando de que si se lleva a cabo la medida, crearán nuevos perfiles.

"En nuestros 31 años de trayectoria como periódico, jamás hemos cedido ante la presión, impulsados por el apoyo de nuestros lectores para contar la verdad sobre Turquía. Desde nuestra fundación, hemos enfrentado confiscaciones y cierres. No nos acobardamos cuando nuestro reportero Metin Göktepe fue asesinado por la policía, ni cuando nuestra oficina fue atacada a tiros", ha indicado el medio en un comunicado.

La Policía llevó a cabo en la víspera varias redadas contra organizaciones y activistas en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ dentro de la operación 'Mi familia es segura'. Además, hubo detenciones en bares de ambiente en la ciudad de Estambul, así como unos baños públicos masculinos en la ciudad.

La coalición Red de Solidaridad de Defensores de los Derechos Humanos ha denunciado "una operación a gran escala contra organizaciones LGTBI+ y defensores de Derechos Humanos", incluidos varios activistas de la propia red. En esta coalición participan organizaciones como Amnistía Internacional.

Las relaciones homosexuales no están ilegalizadas en Turquía, si bien el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, afirma que los homosexuales son "pervertidos".