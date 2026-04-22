Kallas defiende la ampliación de la UE como una "decisión geopolítica" y espera nuevas adhesiones en 2030

Archivo - La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras una reunión del Colegio de Comisarios en Bruselas. - CHRISTOPHE LICOPPE / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

BRUSELAS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido la ampliación del club comunitario como "una decisión geopolítica" y ha expresado su deseo de que en 2030 nuevos países puedan incorporarse a la UE para que Europa sea "más segura, más fuertes y estable".

Así lo ha asegurado durante su intervención este miércoles en una conferencia celebrada en el Parlamento Europeo sobre la ampliación de la UE, en la que también ha citado a Georgia como ejemplo de qué ocurre "cuando Rusia triunfa" y un país es dejado solo "en la zona gris, expuesto a la coerción y al retroceso democrático".

En este sentido, Kallas ha subrayado que la ampliación vuelve a situarse "en el centro de la agenda geopolítica europea" en un momento en el que "las decisiones realmente importan", no solo sobre la seguridad o el poder, sino también sobre "qué tipo de Europa y de mundo" se quiere construir.

La jefa de la diplomacia europea ha insistido en que la ampliación "no es solo algo que hacemos por otros, sino por nosotros mismos", recordando que históricamente ha sido una herramienta para reforzar la estabilidad democrática y la seguridad del continente, desde la incorporación de países del sur de Europa en los años 80 hasta la adhesión de Estados de Europa Central y del Este tras el fin de la órbita soviética.

Así, ha defendido que este proceso ha contribuido a hacer Europa "más segura, más fuerte y más estable", al extender el espacio de paz y democracia, reducir las "zonas grises" y limitar la influencia de actores externos.

En el contexto actual, marcado por la invasión rusa de Ucrania, la Alta Representante ha advertido de que la ampliación no puede entenderse como un mero proceso técnico, sino como "una respuesta estratégica" ante amenazas como los ataques híbridos, la desinformación o la presión en las fronteras europeas.

Por ello, ha señalado que la UE trabaja ya en reformas internas para garantizar que una Unión más amplia pueda seguir actuando "de forma rápida y eficaz", al tiempo que ha apelado a mantener el apoyo público y la voluntad política para avanzar en este proceso.

Con todo, ha alertado de que la "ventana de oportunidad" para la ampliación, que vuelve a estar abierta tras años cerrada, podría volver a estrecharse, por lo que ha urgido a "aprovechar este momento" para hacer realidad la incorporación de nuevos Estados miembros antes de 2030.

Actualmente la UE mantiene actualmente conversaciones de adhesión con Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, siendo estos dos últimos los que están más avanzados en las negociaciones con Bruselas. También hay negociaciones para la adhesión a la Unión con Ucrania, Moldavia y Turquía, si bien el diálogo con el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan está congelado.