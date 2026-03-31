Kallas elogia el "coraje y la resiliencia" de los ucranianos al llegar a Kiev para recordar la masacre de Bucha

Archivo - Mujeres ucranianas recuerdan el pasado febrero en Bucha a las víctimas de la masacre por el ataque lanzado por Rusia hace cuatro. - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

BRUSELAS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha puesto en valor este martes desde Kiev "el coraje y la resiliencia" de los ucranianos y afirmado que Europa seguirá ofreciendo su apoyo militar, financiero y humanitario; cuando se conmemora el cuarto aniversario de la masacre rusa sobre la ciudad de Bucha.

"Es bueno estar en Kiev con ministros de Asuntos Exteriores europeos. Cada visita es un poderoso recordatorio del coraje y la resiliencia de Ucrania", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje difundido en redes sociales tras su llegada a la capital ucraniana.

"Haremos todo lo que podamos para garantizar la plena rendición de cuentas por los crímenes de Rusia", ha remachado Kallas, quien este martes ha convocado en Kiev una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE para subrayar el compromiso del bloque comunitario con Kiev en la conmemoración de la masacre.

En este contexto, la Alta Representante ha subrayado que Europa se mantiene del lado de Ucrania y afirmado que "seguirá proporcionando apoyo militar, financiero, energético y humanitario" al país.

A falta de que se comunique formalmente el número y nombre de los ministros europeos que se han desplazado a Kiev, el jefe de la diplomacia ucraniana, Ucrania, Andri Sibiga, ha agradecido en otro mensaje en las redes sociales la visita de Kallas y otros colegas europeos junto a un vídeo en el que se observa la presencia en la capital ucraniana de al menos media docena de ellos.

"Una presencia europea tan fuerte en este día demuestra que la justicia por esta y otras atrocidades es inevitable", ha expresado Sibiga, junto al vídeo en el que se le ve recibir a Kallas y varios ministros de Exteriores europeos, incluidos el alemán, Johann Wadephul; el francés, Jean-Noël Barrot; la letona, Baiba Braze; la eslovena, Tanja Fajon; el italiano, Antonio Tajani; y el polaco, Radoslaw Sikorski.

Así las cosas, el ministro ucraniano ha recordado el "sombrío aniversario" de la masacre de Bucha, cuando "terribles imágenes de civiles masacrados conmocionarion al mundo entero", y defendido que la rendición de cuentas plena por los crímenes será "vital para restaurar la justicia en Europa".

El ucraniano ha apuntado, además, que en estos días se cuentan también cuatro años desde que Ucrania "comenzó a liberar la región de Kiev y otras áreas ocupadas por Rusia en 2022"; por lo que es también un "recordatorio del heroísmo de los defensores" ucranianos. "Ucrania sabe cómo vencer", ha zanjado.