Kallas insiste en ampliar la misión de la UE en el mar Rojo 'Aspides' para contribuir a la protección de Ormuz

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas en una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos de Exteriores (CAE) de Defensa. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha vuelto a insistir en la idea de ampliar la misión naval de la UE en el mar Rojo 'Aspides', para que esa sea la aportación del bloque comunitario a la operación internacional liderada por Francia y Reino Unido para la protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Después de que Veintisiete se mostraran en marzo escépticos ante la posibilidad de ampliar el mandato de 'Aspides' hacia Ormuz, como propuso Kallas, ésta ha recuperado la idea esgrimiendo que "bastaría con cambiar el plan operativo" y que los Estados miembro aportaran más barcos para hacer una aportación a la coalición de más de 40 países que estudia desplegar una operación en el estrecho ante el bloqueo de Irán.

"'Aspides' es una operación naval que ya se encuentra en la región y cuyo ámbito operativo también incluye el estrecho de Ormuz. Bastaría con cambiar el mandato y se necesitarían más barcos", ha sostenido la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos de Exteriores (CAE) de Defensa.

Kallas ha defendido que esta es "la forma más rápida de avanzar" y que sería una forma de que la Unión Europea contribuya como "una sola Europa" en la Coalición de Voluntarios, permitiendo además que países pequeños con una flota pequeña puedan participar sin dejar su aportación a 'Aspides'.

"Si operamos juntos bajo 'Aspides', esa podría ser también nuestra contribución a la Coalición de Voluntarios como Europa. Esa es la manera más rápida de hacerlo y también la manera de hacer que Europa sea realmente fuerte en la región y geopolíticamente", ha proseguido en su explicación.

La Alta Representante ha detallado también que pese a que no hay aún suficientes barcos para hacer efectivo un cambio de mandato, hay países que ya están realizando nuevas contribuciones a 'Aspides' para que contar una mayor flota y llevar a cabo tareas de escolta además de para cambiar el mandato de la misión para cubrir también las actividades de desminado.

FRUSTRADA POR LA INCAPACIDAD DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA

En otro orden de cosas, Kallas ha confesado su "frustración" ante la incapacidad de la industria de defensa europea para aumentar su producción ante el aumento de la necesidades de armamento y otros equipamientos militares de los Estados miembros desde el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

"Comparto su frustración porque mi sensación es la misma. De alguna manera, la industria no ha estado a la altura de nuestras expectativas en términos de producción", ha aseverado la política estonia.

Aunque ha puesto en valor "cuánto ha aumentado" la industria de defensa su producción de munición, defensa aérea y otras capacidades, ha lamentado que "el problema es que las necesidades también han crecido".

Ha puesto como ejemplo una queja de la industria de defensa, que ha reclamado de manera reiterada "reglas claras" y que se encuentran "diferentes reglas en cada país", lo que hace "muy difícil que aumenten su producción.