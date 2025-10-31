Katz cesa a la fiscal militar de Israel por la filtración de un vídeo de una violación a un preso palestino

Archivo - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una imagen de archivo. - MINISTRO DE DEFENSA DE ISRAEL EN X - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este viernes de que ha decidido cesar a la jefa de la Fiscalía militar del país, Yifat Tomer Yerushalmi, por su supuesta implicación en la filtración de un vídeo en el que se mostraba a varios soldados violando a un preso palestino en una cárcel del país.

El caso, que ha hecho saltar las alarmas y ha provocado críticas por parte de la cúpula militar ante lo que consideran un documento que hace peligrar a las Fuerzas Armadas, ha llevado a Katz a anunciar que la fiscal "no volverá a ocupar su cargo". En este sentido, ha asegurado que garantizará que se hace justicia contra "cualquiera que tome medidas contra los soldados del Ejército de Israel".

"Dada la gravedad de las sospechas (sobre la filtración) y lo delicado del cargo que ocupa para hacer cumplir la ley, no hay motivos para que regrese al cargo", ha aseverado el ministro en un comunicado en el que ha indicado que pronto se le requerirá "dejar su puesto".

Así, ha afirmado que "tiene previsto iniciar cuanto antes el proceso para elegir al nuevo fiscal militar", que debe ser nombrado por el ministro de Defensa del país siguiendo las recomendaciones del jefe de las Fuerzas Armadas.

La medida llega tan solo dos días después de que las fuerzas de seguridad anunciaran la apertura de una investigación por la filtración del vídeo, en el que se muestra cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad.

Informaciones preliminares apuntan a que el documento gráfico habría sido filtrado por personas cercanas a la Jefatura de Policía después de que este fuera emitido en la cadena de televisión Channel 12 en agosto de 2024. Las pesquisas se encargan, además, de abordar si Tomer Yerushalmi estaba al tanto y si llegó incluso a ordenar la filtración del vídeo.