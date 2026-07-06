Kiev decreta este martes como día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia

Daños materiales en un edificio de la capital de Ucrania, Kiev, alcanzado en un ataque lanzado el 2 de julio de 2026 por el Ejército de Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Louis Lemaire-Sicre

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la capital de Ucrania, Kiev, han declarado el martes 7 de julio como un día de luto en recuerdo de las víctimas del "ataque masivo" lanzado por Rusia contra la ciudad durante las últimas horas, que deja al menos once muertos y cerca de 60 heridos, según el último balance oficial.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha resaltado que la decisión ha sido aprobada para celebrar un día "en recuerdo de las víctimas del ataque enemigo más masivo contra la capital", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Las banderas ondearán a media hasta en todos los edificios municipales. Se recomienda ondear a media asta las banderas nacionales en edificios estatales y privados de la capital", ha dicho, antes de agregar que "todos los actos festivos estarán prohibidos durante el 7 de julio".

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado durante la noche 351 drones y 68 misiles contra el país, incluidos seis misiles antibuque 'Zircon', 29 misiles balísticos 'Iskander' y 'Kalibr', y 33 misiles de crucero 'Kh-101'. En total, los sistemas de defensa antiaérea han derribado 37 misiles y 326 drones, con impactos en 34 ubicaciones de Ucrania, según el organismo.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia". En este sentido, ha reseñado que ha atacado "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructura de aeródromos militares" en Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.