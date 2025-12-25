Kim Jong Un critica a Corea del Sur por su plan para construir submarinos con propulsión nuclear

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante un discurso televisado en Corea del Sur (archivo) - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha criticado este jueves a Corea del Sur por sus planes para construir submarinos con propulsión nuclear y ha alertado de que estas acciones "empeorarán la inestabilidad" en la península de Corea.

"Es un acto ofensivo que viola gravemente la seguridad y la soberanía marítima y que supone una amenaza a la seguridad que debe ser respondida", ha puntualizado durante una visita a una fábrica en Corea del Norte dedicada a la fabricación de submarinos nucleares, desde donde ha destacado la importancia de estos esfuerzos para "lograr una política defensiva autosuficiente" para proteger a Pyongyang.

"Dada la negativa situación de seguridad, que se ha convertido en una realidad actual, es una tarea urgente y una opción indispensable acelerar aún más el desarrollo radical de la modernización y el armamento nuclear de la fuerza naval de Corea del Norte", ha reiterado Kim, que ha ahondado en que Pyongyang "no cambiará su política de seguridad nacional ni su principio de disuasión del enemigo".

En este sentido, ha subrayado que la política defensiva de Corea del Norte "es literalmente una política defensiva basada en el poder ofensivo más fuerte", antes de insistir en que "una capacidad ofensiva superpoderosa es el mejor escudo para la seguridad nacional", según ha informado la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA.

Así, ha recalcado que "la noble misión y el deber de la generación actual es fortalecer aún más el escudo nuclear, que supone el prestigio y el honor de Corea del Norte y que garantiza absolutamente su seguridad y consolida su posición irreversible", al tiempo que ha insistido en que las autoridades trabajarán para "garantizar de forma permanente un contexto pacífico y de seguridad absoluta a través de unas fuerzas nucleares que el enemigo solo pueda temer".

"Hemos construido por todos los medios el escudo nuclear capaz de defender de forma fiable nuestra seguridad nacional y hemos asegurado la capacidad de ampliarlo en la medida necesaria para garantizar el entorno de seguridad nacional", ha argumentado Kim, quien ha apostado por "avanzar de forma constante en el desarrollo de armas nucleares en la Armada" norcoreana.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa norcoreano ha denunciado la entrada de un submarino nuclear estadounidense en aguas de Corea del Sur, el 'USS Greeneville', y ha subrayado que Washington "es cada vez menos disimulado en sus intentos de crear un elemento grave de inestabilidad nuclear en el contexto de seguridad de Corea del Norte".

"Estados Unidos está cada vez más cerca del nivel crítico en su intento de lograr una ventaja estratégica en la región al hacer que su alianza militar con Corea del Sur evolucione a un bloque de confrontación nuclear al compartir sus armas nucleares", ha alertado, por lo que ha destacado que Pyongyang "seguirá impulsando el desarrollo de sus capacidades de defensa".

"Nada cambiará, por muy a menudo que Estados Unidos despliegue sus submarinos nucleares para destacar la visibilidad de sus fuerzas de ataque nuclear", ha esgrimido Pyongyang, que ha agregado que "estudiará contramedidas", en línea con "la doctrina de contención mutua entre Estados con armas nucleares. "La forma y el momento de su aplicación se determinarán según el principio de simetría y asimetría", ha apostillado.