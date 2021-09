El Kremlin acoge de forma "positiva" la extradición por parte de EEUU de un 'hacker' ruso

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acogido este miércoles "positivamente" la decisión de Estados Unidos de extraditar al 'hacker' ruso Alexei Burkov, si bien por el momento no han anunciado medidas similares en relación con ciudadanos estadounidenses.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que la medida "se interpreta como algo positivo", según ha recogido la agencia de noticias Sputnik. Burkov, también programador, fue condenado en suelo estadounidense de cometer varios delitos cibernéticos.

Sin embargo, sobre él también pesan cargos en Rusia, país al que ha sido ahora repatriado. El 'hacker' fue detenido en 2015 en Israel y extraditado en 2019 a Estados Unidos, que había anunciado que se encontraba en busca y captura.

En junio de 2020, un juzgado estadounidense lo condenó a nueve años de prisión. De los cinco cargos impuestos en su contra, Burkov se declaró culpable de dos. Sobre la posibilidad de que el caso se vea seguido de otras extradiciones, Peskov ha admitido que este tipo de asuntos suelen abordarse con la parte estadounidense durante los "contactos" entre Washington y Moscú.

No obstante, al ser preguntado por la situación del exmarine estadounidense Paul Whelan, encarcelado en Rusia, no ha dado detalles sobre un posible intercambio de presos. La Justicia rusa no admitió a trámite la solicitud de extradición del estadounidense. Sus abogados, no obstante, siguen proponiendo que sea indultado o intercambiado por otro preso ruso recluido en suelo estadounidense.