El Kremlin ve la situación de Rusia como una "tormenta perfecta" y pide tildar de "hostiles" a países "poco amistosos"

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha destacado este martes que el país atraviesa lo que ha considerado como la "tormenta perfecta" y ha instado a calificar de "hostiles" a los países "poco amistosos" con el Gobierno ruso.

"Vivimos condiciones similares a los de una tormenta perfecta, un momento de verdad, y esa misma tormenta debe garantizar y proteger nuestros intereses, hacer nuestras vidas más fáciles, más cómodas, más estables y más seguras", ha aseverado antes de expresar su "confianza" en las políticas de Moscú en plena invasión de Ucrania.

"Confiamos en que todo saldrá bien y creemos que ganaremos y lograremos nuestros objetivos" ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Interfax. Así, ha defendido que Moscú cuenta con el "apoyo de su población".

En este sentido, ha señalado que el presidente, Vladimir Putin "sabe hacia donde dirige el país". "Vemos un consenso político y un nivel de apoyo hacia el presidente desde todo el país", ha recalcado. En este sentido, ha indicado que Putin cuenta con el "respaldo de los jóvenes", el "apoyo de todas las generaciones".

Sobre el final de la guerra, Peskov ha recalcado que la crisis "acabará" y ha subrayado que "la voz de Rusia debería escucharse". "Todas las guerras terminan en paz, y esa paz será una en la que se nos escuche, en la que estemos cómodos y seguros", ha dicho.

Para él, aquellos países que han demostrado tener un comportamiento "poco amistoso" hacia Rusia pueden ser calificados directamente como "hostiles" dado que están inmersos en una "guerra diplomática, política y económica" contra el país.

"No podemos hablar de guerra de la información sin relacionar todo al contexto general de la guerra híbrida. No son solo los estadounidenses o los británicos quienes dicen a los nacionalistas ucranianos qué hacer y quienes les dan información de Inteligencia. No, esto es tanto una guerra diplomática como política, y tratan de aislarlos del resto del mundo. Es una guerra económica también", ha manifestado.

Peskov ha denunciado así que las sanciones y el bloqueo de activos rusos supone un "robo". "Roban nuestro dinero (...) y lucharemos para recuperarlo", ha defendido.