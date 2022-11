Lapid acusa al gobierno entrante en Israel de "incitar a los soldados contra sus comandantes"

El primer ministro carga contra los críticos con una condena a un militar tras desafiar verbalmente a un activista

El primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha acusado al gobierno entrante de "incitar a los soldados a ponerse en contra de sus comandantes", después de las críticas a una condena a un militar que desafió verbalmente la semana pasada a un activista en la ciudad cisjordana de Hebrón.

El soldado, cuya identidad no ha trascendido, afirmó que el parlamentario ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien será nombrado ministro de Seguridad Nacional en el nuevo Gobierno israelí, "va a solucionar las cosas en este sitio". "Habéis perdido, se acabó la diversión", dijo.

Tras ser preguntado por el activista si estaba haciendo algo "ilegal" al grabarle, el militar respondió: "Todo lo que haces es ilegal. Yo soy la ley", antes de ordenarle alejarse. Además, llevaba un parche en su ropa militar en el que se lee 'Un disparo. Una muerte. Sin remordimientos. Yo decido'.

La decisión de sentenciarle a diez días de cárcel por sus actos fue inmediatamente criticada por Ben Gvir, líder del ultraderechista Otzma Yehudi, quien dijo que la medida "cruza una 'línea roja' y da un mensaje dañino a los soldados".

Por ello, Lapid ha manifestado que "el nuevo gobierno aún no ha jurado sus cargos y sus ministros ya están incitando a los soldados contra sus comandantes", en medio de las conversaciones lideradas por el primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, para ensamblar el nuevo Ejecutivo.

"La incitación salvaje por parte de los (futuros) ministros y parlamentarios contra el jefe del Ejército, el oficial del mando (central) y el comandante del batallón, Aviran Alfasi, es peligrosa, destructiva y recae sobre el jefe del nuevo Gobierno", ha apuntado en su cuenta en la red social Twitter.

Alfasi fue el responsable de tomar la decisión de castigar al soldado por "fallos en los procedimientos disciplinarios", lo que ha desatado una oleada de críticas a las que se han sumado también miembros del Likud. Lapid ha incidido en que los militares "no pueden recibir permiso de ministros y parlamentarios para violar las órdenes de sus comandantes".

"Sus vidas y las nuestras dependen de tener un Ejército firme con una clara cadena de mando y disciplina en batalla. Esta incitación, disimulada como 'respaldo', es peligrosa, irresponsable y daña la fuerza de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", ha zanjado el primer ministro en funciones.

CRÍTICAS DEL JEFE DEL EJÉRCITO

A las críticas se ha sumado el jefe del Ejército, Aviv Kohavi, quien ha recalcado que "atacar a Alfasi es inaceptable". "Cualquier interferencia en las decisiones de nuestros comandantes es inaceptable", ha dicho, antes de agregar que "difamar a comandantes con fines políticos es un asunto delicado en el que, como sociedad, no hay que caer".

"No permitiremos a ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, que interfiera en decisiones de mando ni que utilice al Ejército para promover una agenda política, ha señalado. "La interferencia política en el Ejército daña directamente la capacidad del Ejército para llevar a cabo sus tareas, así como su legitimidad", ha zanjado.

Ben Gvir ha respondido a Kohavi para trasladarle que le apoya pero que "igual que pide que un soldado no se exprese políticamente, él mismo debería evitar hacer declaraciones políticas". "Cuando un ministro de Defensa no funciona y nadie fija las políticas, hay un vacío de poder. No tengo intención de interferir con el castigo, pero la política debe cambiar", ha argüido.

Por su parte, Netanyahu ha pedido dejar al Ejército al margen de las disputas políticas. "Las FDI son el Ejército del pueblo. Pido a todos, a derecha e izquierda, que lo dejen al margen de toda disputa política", ha reseñado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', el soldado condenado ha pedido disculpas y ha solicitado que la pena sea reducida o retirada. "Dije unas pocas palabras sin intención de humillar a las FDI o cometer un delito y ahora veo que debe ir a prisión", ha apuntado.

"Estaba bajo mucha presión durante el incidente y pido que se tenga en cuenta lo que pasa allí. Pido perdón. Entiendo mi error", ha recalcado, tras lo que el Ejército israelí ha señalado que considerará la petición para reducir el castigo.

Durante la jornada del lunes, un comandante del Ejército israelí advirtió a los militares que habría repercusiones por este tipo de acciones, mientras que tres soldados fueron detenidos el lunes por presuntamente estar detrás del lanzamiento de un explosivo contra una vivienda palestina en Cisjordania.

"Las tropas que no se comporten de forma moral, como se espera de ellas, no llevarán a cabo actividades operativas hasta el final de la investigación sobre el incidente", dijo Nadav Lotan, que encabeza la División 162, tras los últimos incidentes.