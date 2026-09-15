Lavrov asegura que se reunirá con Rubio en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES RUSO - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este martes que mantendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que se celebrará entre el 22 y el 28 de septiembre.

"Tengo programado un encuentro en Nueva York con Rubio, en los márgenes de la Asamblea General (de la ONU)", ha indicado Lavrov, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS, sin que Washington se haya pronunciado por ahora sobre esta posible reunión, que tendría Ucrania y las relaciones bilaterales como sus principales asuntos.

Así, ha reiterado que Moscú considera que Estados Unidos "entiende las causas subyacentes de este conflicto, al contrario que el resto de países occidentales", al tiempo que ha aplaudido el interés de la Administración de Donald Trump a la hora de intentar lograr un acuerdo negociado.

"Estados Unidos ha declarado claramente que hay que olvidar la adhesión de Ucrania a la OTAN si queremos llegar a un acuerdo, y que debemos reconocer la realidad sobre el terreno", ha apuntado Lavrov, quien ha subrayado además que Moscú está preparado para retomar negociaciones "a nivel triateral o bilateral".

"Siempre estamos dispuestos a negociar; nunca hemos retrasado estas negociaciones ni hemos intentado complicarlas", ha señalado el jefe de la diplomacia rusa, quien ha insistido en que Moscú "no suspenderá" su ofensiva durante las negociaciones. "Nunca hemos rechazado negociaciones y las que han tenido lugar no han sido interrumpidas por nuestra iniciativa", ha reseñado.

En este sentido, ha destacado que "de vez en cuando, algunos países europeos ofrecen establecer algún tipo de canal de comunicaciones, sin anunciarlo públicamente". "Ha pasado. Nunca nos hemos negado, incluso ante los europeos", ha dicho Lavrov, quien ha criticado en cualquier caso la postura de los países europeos y su alianza con Kiev.

El ministro de Exteriores ruso ha cargado contra la "postura obtusa" de la Unión Europea (UE) de cara a un posible acuerdo de paz, incluida su negativa a reconocer la anexión de la península de Crimea --llevada a cabo en 2014-- y las provincias del Donbás, parcialmente ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.