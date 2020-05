Letonia amplía el estado de emergencia hasta el 9 de junio pero relaja algunas restricciones

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Letonia ha decidido este jueves extender el estado de emergencia decretado para mitigar el avance de la pandemia del coronavirus hasta el 9 de junio, aunque relajará algunas de las restricciones impuestas.

Así, a partir del martes, las personas podrán reunirse en interiores y exteriores para eventos públicos y privados, pero los grupos no pueden comprender más de 25 personas. No obstante, las reuniones privadas no pueden exceder las tres horas de duración, mientras que las que se desarrollen en lugares públicos no tienen límite temporal.

Por otra parte, las instalaciones culturales, destinadas al entretenimiento o las deportivas podrán abrir desde las 07.00 horas hasta la medianoche, según ha informado la agencia de noticias letona LETA.

También estarán permitidos los eventos deportivos si se siguen las medidas de prevención para evitar contagios de la Covid-19 y se podrán organizar visitas turísticas entre Letonia, Lituania y Estonia. Los tres países ya habían pactado la reapertura de sus fronteras comunes a partir del 15 de mayo.

Por último, el Gobierno ha informado de que las personas tienen que cubrirse la cara y la nariz cuando usen el transporte público. Los casos de coronavirus en Letonia superan los 900 y se han confirmado un total de 18 muertes en el país. El Ejecutivo letón declaró el estado de emergencia el pasado 14 de abril y, posteriormente, lo extendió hasta el 12 de mayo.