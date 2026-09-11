Levantado el secreto del caso Master en el Supremo brasileño en medio de la fisura entre los jueces Mendonça y De Moraes

Archivo - Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça (derecha) y Alexandre de Moraes (a su lado) en un juicio - GUSTAVO MORENO/STF - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ha accedido este jueves a la solicitud del presidente del mismo, Edson Fachin, de levantar para el resto del tribunal el secreto de sumario de los procesos judiciales llevados a cabo en el marco del caso Banco Master, sobre el cual Mendonça pidió un informe con relación a los mensajes entre su par Alexandre de Moraes y quien fuera el propietario de la ya disuelta entidad, Daniel Vorcaro, abriendo una fisura en el Supremo que está marcando la campaña electoral.

Así lo refleja el documento judicial rubricado por el juez Mendonça, consultado por Europa Press, en el que el magistrado "en consonancia con la solicitud formulada por el distinguido presidente", ordena "el levantamiento del secreto de los autos del expediente PET n.º 15.556 (el proceso principal) y de los procedimientos que figuran en él o que están relacionados con él", que recoge a reglón seguido y suman un total de 14.

"Dejo constancia, asimismo, de que se están adoptando las medidas administrativas necesarias para remitir una copia íntegra de dichas actas, en un disco duro propio, a la Presidencia (del STF) y a los gabinetes de los ilustres magistrados", agrega.

Con todo, en un comunicado emitido poco después por el gabinete del propio Mendonça y recogido por el diario 'Folha', el juez anota que ha interpretado la decisión como limitada a lo relacionado con el proceso a debatir en pleno: en el que se incluyó el informe de la Policía Federal sobre los mensajes de Vorcaro a Moraes.

La medida, según ha indicado Fachin en la petición de levantamiento del secreto, responde a las previsiones necesarias para la sesión fijada para el próximo martes, cuando el pleno deberá reunirse para analizar el documento en cuestión y la solicitud de nulidad del mismo presentada por la Fiscalía General, ambos derivados del proceso central del Banco Master.

La solicitud del presidente del Supremo llegó después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendiera el miércoles el levantamiento total de los secretos de sumario relacionados con las investigaciones del caso Banco Master, como respuesta a la crisis sin precedentes desatada en la cúpula del Poder Judicial.

El jefe del Palacio del Planalto se quejó de lo que calificó como "filtraciones selectivas que impactan en la contienda electoral", en una velada alusión al informe con mensajes entre el juez De Moraes y el exbanquero Vorcaro.

El asunto se ha vuelto uno de los ejes centrales de la campaña, dando una nueva baza al bolsonarismo, que busca elegir como presidente al senador Flávio Bolsonaro, quien también tendría lazos con el expresidente del Banco Master.

Concretamente, las autoridades brasileñas investigan un presunto desvío de fondos públicos para financiar una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. Es el caso 'Dark Horse', nombre del filme, cuya producción habría contado con fondos proporcionados por Vorcaro con la supuesta intermediación directa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.