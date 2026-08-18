Líbano autoriza extraditar a Siria a un exgeneral acusado de crímenes durante el mandato de Bashar al Assad

Archivo - Un mural con la bandera de Siria en Idlib (Archivo) - Anas Alkharboutli/dpa - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Líbano, Rami al Haj, ha aprobado este martes la extradición del exgeneral sirio Adel Issa a Siria para que sea juzgado por distintos crímenes, entre ellos asesinato, tortura e incitación a conflictos sectarios, durante el mandato del presidente Bashar al Assad.

El juez ha dado 'luz verde' a la extradición en virtud del acuerdo judicial libanés-sirio firmado en 1951 tras una solicitud de Damasco y después de que la Justicia libanesa haya valorado que se cumplen todas las condiciones legales para su traslado a Siria.

El Departamento Central de Investigación Criminal trasladará a Issa del centro de detención del Palacio de Justicia en Beirut a la Dirección General de Seguridad Pública antes de ser entregado a un comité de seguridad sirio ubicado en el lado sirio de la frontera, según ha recogido la agencia de noticias NNA.

Issa, excomandante de la 17ª Brigada del Ejército sirio, fue arrestado a principios de agosto y se encontraba legalmente en Líbano gracias a un permiso de residencia expedido por la Dirección General de Seguridad General tras huir de Siria a raíz de la caída del régimen de Al Assad, según el diario 'L'Orient-Le Jour'.

Uasim al Asad, primo del derrocado presidente sirio, ha sido condenado a muerte este mismo martes por un tribunal de Damasco, la capital de Siria, por varios delitos cometidos durante el régimen familiar, incluyendo crímenes de lesa humanidad.

Su caso, el primero contra un familiar de Al Assad desde la caída del antiguo régimen, es parte de los procesos de justicia de transición abiertos tras la salida del poder de Al Assad, quien huyó a Rusia a principios de diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente del país.