Líbano exige a Israel cesar sus ataques y retirarse del sur durante un encuentro con una delegación de EEUU

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha enfatizado este viernes durante una reunión con una delegación estadounidense la necesidad de que el Ejército de Israel detenga sus ataques sobre el sur del país, amplíe las zonas "piloto" en virtud del acuerdo de alto el fuego y establezca un "cronograma claro" para su retirada del territorio libanés.

Salam, junto con el embajador estadounidense en el país, Michel Issa, y Joseph Clearyfield, jefe del Grupo de Coordinación Militar para Líbano (MCG4L) --la comisión trilateral que supervisa el acuerdo marco de alto el fuego-- han dialogado sobre los últimos acontecimientos en el terreno, según ha informado la oficina del primer ministro.

La delegación estadounidense también se ha citado con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en un encuentro en el que también ha instado a presionar a Israel a que cese sus ataques y se retire del territorio, según ha recogido la agencia NNA.

"Israel no ha cesado sus violaciones y ataques contra Líbano y el sur desde noviembre de 2014, y estos ataques son continuos y sistemáticos, destruyendo aldeas, arrasando campos y tierras agrícolas, e incendiando zonas boscosas, sin mencionar los ataques contra sitios patrimoniales y patrimonio cultural", ha lamentado Berri.

LAS DEMOLICIONES PARARÁN CUANDO HEZBOLÁ ENTREGUE LAS ARMAS

En declaraciones a la prensa tras las reuniones --que tienen como objetivo reactivar las negociaciones entre Líbano e Israel-- Issa ha asegurado que las demoliciones por parte de Israel cesarán cuando el partido-milicia chií Hezbolá entregue sus armas. "Se detendrán cuando llegue el momento oportuno. Díganle a Hezbolá que en cuanto entregue sus armas, todo se detendrá", ha argüido.

Con respecto al organismo encargado de verificar la labor del Ejército libanés en las "zonas piloto", ha explicado que por el momento no se ha decidido qué entidad será la responsable de supervisar dichas labores, si bien hay una "lista reducida de países" y se están llevando a cabo consultas al respecto.

Los encuentros se producen después de que esta semana el Ejército de Israel volviera a romper el alto el fuego vigente desde junio y bombardeara distintos puntos del sur de Líbano, además de llevar a cabo labores de demolición en otras áreas.

Salam condenó las "agresiones, incursiones y operaciones sistemáticas" de Israel, que incluyen la destrucción de "viviendas, barrios residenciales, infraestructuras, sedes gubernamentales y lugares de culto", lo que, a su juicio, "constituye una grave violación de los principios y normas del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario".

"Decir que aldeas y localidades, con sus viviendas, barrios, sedes gubernamentales, instalaciones públicas, lugares de culto e infraestructuras, son en su totalidad 'instalaciones militares' es una afirmación que no atiende a ninguna lógica y no puede servir de pretexto para su destrucción, el desplazamiento de sus habitantes y la prohibición de su regreso a ellas", dijo.