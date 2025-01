Líbano pide a Francia que intervenga ante la negativa de Israel a cumplir con la retirada militar

Este domingo se cumplen los 60 días pactados para la retirada israelí del sur de Líbano

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha mantenido este sábado una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, al que le ha pedido que intervenga para que Israel cumpla con el acuerdo que prevé que este domingo se complete la retirada de las fuerzas militares israelíes del sur de Líbano.

Aoun ha recibido una llamada de Macron en la que le ha emplazado a "obligar a Israel a cumplir con los términos del acuerdo de alto el fuego". Macron, por su parte, ha informado a Aoun de los "contactos que está realizando para garantizar que se mantenga el alto el fuego", según un comunicado presidencial libanés.

El acuerdo entre Israel y Hezbolá, que entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, preveía una retirada completa israelí del sur del Líbano en un plazo de 60 días, es decir, este domingo. Sin embargo, el viernes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que no se retiraría del sur del Líbano.

Este sábado fuerzas israelíes continuaba con las operaciones militares y con los cortes de carreteras en el sector oriental de la región. Ha levantado barricadas o destruido el firme de las carreteras en varios puntos para impedir el regreso de la población a unas 60 localidades, según recoge el diario libanés 'L'Orient Le Jour'.

Los vecinos han recibido llamadas telefónicas en árabe desde números internacionales advirtiéndoles de que no regresen a sus hogares y el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, ha publicado una lista con las 60 localidades a las que prohíben el acceso.

También el Ejército libanés ha denunciado la presencia israelí y los "constantes incumplimientos del alto el fuego" al continuar con sus operaciones militares en el sur del país, "ataques contra la soberanía nacional que incluyen la destrucción de infraestructura".

Las fuerzas libanesas piden paciencia a la población en su deseo de retornar a sus hogares en el sur del país "debido a la presencia de minas y objetos sospechosos dejados por el enemigo israelí" y destacan "la importancia de que la ciudadanía sea responsable y cumpla las directivas del Mando del Ejército por su seguridad".

También Hezbolá ha denunciado la situación y ha amenazado a Israel con "abrir las puertas del infierno" a los soldados israelíes si no se retiran. "Si el ocupante no se retira, las puertas del infierno se abrirán ante sus soldados y sus bases. No son necesarios más detalles", ha advertido una fuente de Hezbolá citada por el diario libanés 'El Liwa'.

Mientras, el Ejército libanés continúa su despliegue en las aldeas evacuadas por el Ejército israelí "de conformidad con el mecanismo decidido por el comité de seguimiento del alto el fuego, en coordinación con la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL)". Los militares están "trabajando para abrir carreteras y lidiar con municiones sin explotar".

En la zona de Chihin y Yibein, en Tiro, donde hay ya presencia miliatr libanesa un equipo de la Cruz Roja Libanesa y Defensa Civil ha recuperado los cuerpos de tres personas de entre los escombros.