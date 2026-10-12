Liberado el presunto buque de la 'flota fantasma' rusa retenido desde marzo frente a las costas de Suecia

Archivo - Bandera de Suecia - Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Zuma Press / Europ

ESTOCOLMO (SUECIA), 12 (DPA/EP)

Las autoridades de Suecia han concedido este lunes permiso a un petrolero, presuntamente de la denominada 'flota fantasma' rusa retenido frente a sus costas desde el pasado marzo, a abandonar el país tras haber archivado una investigación por falsificación de documentos.

La Agencia sueca de Transporte así lo ha decidido tras confirmar que el buque cisterna ruso en cuestión --llamado 'Sea Owl 1'-- estaba debidamente registrado, un extremo al que ha llegado en colaboración con las autoridades de Guinea Ecuatorial.

El capitán de la embarcación, con ciudadanía rusa, ha quedado en libertad, tras ser detenido entonces por un presunto cargo de falsesad documental, al sospechar las autoridades que el buque, bajo bandera de Comoras, navegaba bajo pabellón falso.

De acuerdo a la información de la Guardia Costera sueca, el buque había estado transportando en los últimos años productos petrolíferos entre Brasil y Rusia, país al que se dirigía a Rusia cuando fue interceptado. Según apuntó entonces Estocolmo, el petrolero ruso figura en la lista de sanciones de la Unión Europea.