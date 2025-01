El líder 'de facto' de Siria dice que espera que catorce millones de refugiados vuelvan al país en dos años

El jefe de HTS aboga por establecer "relaciones políticas estables" y trabajar para que "la gente puede vivir junta y en paz"

El jefe del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y líder 'de facto' de Siria, Ahmed Husein al Shara, conocido como Abú Mohamed al Golani, ha afirmado que espera que catorce millones de refugiados vuelvan al país en los próximos dos años, después de la caída en diciembre del régimen de Bashar al Assad.

"Estoy seguro de que durante los próximos dos años, de los 15 millones de sirios en el exilio, sólo un millón o 1,5 millones permanecerán en el extranjero", ha sostenido en una entrevista concedida al 'youtuber' jordano Joe HaTTab, que cuenta con 14,6 millones de suscriptores.

"¿Sabes lo duro que es verte desplazado por la fuerza de tu hogar? Por naturaleza, los humanos tienen un instinto de posesión", ha explicado, antes de acusar al régimen de Al Assad de "incautar los hogares de la gente y forzarlos a huir sólo con lo puesto a (la provincia de) Idlib o países como Líbano y Jordania, que ya tenían problemas económicos".

Así, Al Golani ha recordado que "más de 3,5 millones de personas fueron enviadas a Turquía y otros cruzaron el mar, ahogándose, incluidos mujeres y niños, para llegar a países que podrían darles la bienvenida o no o confinarlos en campamentos, recopilar sus datos y sus huellas dactilares".

"Es algo descorazonador, pero ahora se puede decir a esta gente que 'sus tierras han sido restauradas'", ha argumentado, al tiempo que ha explicado que "cuando se desplaza a alguien, se le lleva a la casilla de salida". "No tenían nada más que su ropa, así que ahora tienen que reconstruir su vida de la nada", ha sostenido.

Por otra parte, ha explicado que "el antiguo régimen convirtió al pueblo en su enemigo". "Le tenían miedo, así que diseñaron instituciones para atrapar a la gente. Su concepto de autoridad implicaba controlar todos los aspectos de una persona para luego explotarla", ha agregado.

Al Golani ha tildado además de "propaganda" las afirmaciones contra "ciertas sectas", en las que se afirmaba que "si esta gente gobernaba, iba a asesinar y eliminar (al resto)". "Esta propaganda, financiada por el régimen, colapsó en once días", ha ironizado, en referencia a la ofensiva relámpago de rebeldes y yihadistas que forzó la huida de Al Assad.

PRIORIDAD A LOS "ASUNTOS INTERNOS"

"Ahora hacemos frente a muchos desafíos en el país. Tenemos que establecer relaciones políticas estables. Tenemos que poner el foco en los asuntos internos para que la gente pueda vivir junta y en paz", ha explicado. "Es un desafío extremadamente importante", ha manifestado el líder de HTS, quien ha pedido evitar "una mentalidad de venganza".

"No se puede lograr justicia inmediata, salvo en casos obvios y graves", ha apuntado, al tiempo que ha puesto como ejemplo a los responsables de torturas y asesinatos en la prisión de Sednaya, si bien ha reiterado que la justicia debe estar en manos del aparato judicial, "no de los individuos". "En caso contrario, prevalecerá la ley de la jungla", ha argüido.

De esta forma, ha insistido en que las nuevas autoridades anunciaron una amnistía tras su llegada al poder. "Dimos nuestra palabra y ahora no podemos dar marcha atrás", ha aseverado, antes de defender que esta medida "tuvo un impacto positivo y ayudó a evitar un gran derramamiento de sangre".

"Ahora que Dios nos ha dado la victoria, no podemos empezar a derramar la sangre de la gente y a llevar a cabo arrestos, ya que eso destruiría nuestra credibilidad. Debemos lograr un equilibrio entre los derechos individuales y la amnistía general", ha manifestado Al Golani, quien ha ensalzado que yihadistas y rebeldes lograron la victoria "con costes mínimos" en su última ofensiva.

"Debemos dejar que la gente respire, reconstruir el país y priorizar el perdón, salvo en los casos de los que cometieron crímenes sistemáticos y organizados", ha reiterado, al tiempo que ha puntualizado que estas personas "no se acogieron a la amnistía". "No me siento moralmente obligado con ellas", ha añadido.

De esta forma, ha incidido en que "la prioridad debe ser adoptar una mentalidad de Estado". "La mentalidad revolucionaria no puede construir un Estado, ya que está caracterizada por la agitación y el comportamiento reaccionario, lo que podría servir para derrocar un régimen, pero no para construir uno", ha valorado.

"El país debe tener instituciones, un presidente, un Parlamento, un Gobierno y planes estratégicos", ha dicho Al Golani, quien ha apostado por crear "estrategias a corto, medio y largo plazo" y "objetivos y una forma de materializarlos a la hora de desarrolar la economía, la educación y la sanidad".