El líder opositor indio Rahul Gandhi es puesto en libertad horas después de ser detenido durante una protesta

Archivo - Rahul Gandhi, líder opositor de India. - AICC/PTI/DPA / AICC - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor indio Rahul Gandhi ha sido puesto en libertad este miércoles horas después de ser detenido durante una protesta frente a la residencia del primer ministro del país, Narendra Modi, donde ha exigido su dimisión por la fuerte represión registrada durante las manifestaciones a favor de la reforma del sistema educativo.

Las protestas, encabezadas por el recién creado Partido Janta Cucaracha (CJP) --nombre con el que busca burlarse de la formación gubernamental--, suponen el mayor desafío para Modi desde que fue reelegido en 2024.

Según datos oficiales, unas 180 personas han resultado heridas --unos 60 manifestantes y más de 110 agentes-- en el marco de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad durante las marchas para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, señalado por filtrar preguntas de los exámenes de acceso a la universidad.

Gandhi protagonizó el martes una sentada durante la cual acusó al Gobierno de ignorar los deseos de los estudiantes y la población más joven del país, la cual considera que ha sido "despojada de futuro" alguno. Además, ha arremetido contra la represión policial ejercida durante esta última semana, que ha dejado enfrentamientos en las calles.

Cientos de manifestantes siguen acampados en las calles para continuar con las protestas y exigir un futuro mejor para los jóvenes. El fundador del partido CJP, Abhijeet Dipke, ha pedido "no perder la esperanza". "Quieren rompernos, pero no les dejaremos silenciarnos", ha subrayado.