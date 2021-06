El líder de la ultraderecha finlandesa anuncia que deja el cargo y no se presentará a la reelección

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de la ultraderecha de Finlandia, Jussi Halla-aho, ha anunciado este lunes que no se presentará a la reelección para presidir la formación prevista este verano, después de cuatro años al frente del partido Verdaderos Finlandeses, la segunda opción más votada en las pasadas parlamentarias de 2019.

"Dije hace cuatro años que no es bueno que el líder de un partido se aferre demasiado a su posición o se sienta cómodo en el cargo durante demasiado tiempo", ha dicho Halla-aho en un discurso para anunciar que no será candidato en el congreso que el partido tiene previsto celebrar en agosto en Seinajoki.

"La ambición personal o la lujuria por el poder no son cosas malas en sí mismas, pero no deberían ser los factores determinantes cuando tomamos decisiones. El partido no es un fin en sí mismo, pero es nuestra mejor y única herramienta para promover nuestros objetivos sociales", ha explicado.

Halla-aho ha asegurado que la decisión no se ha tomado "a la ligera", sino que es parte "de una reflexión larga y profunda", y si bien no aspirará a liderar el partido, sí se mantendrá como diputado del Parlamento, informa la cadena Yle.

En relación a su posible sucesor, Halla-aho ha afirmado que no sabe quién se presentará y espera "con el mismo interés que todos" conocer a los candidatos. A su vez, ha recalcado que no tomará partido por ninguno de ellos.

Tras conocerse la noticias, el presidente del grupo parlamentario de Verdaderos Finlandeses, Ville Tavio, ha agradecido la labor de Halla-aho estos cuatro años y ha celebrado que esta decisión es una nueva oportunidad para la formación, pues al ser "un movimiento popular democrático", la presidencia "debería poder rotar".

Elegido en 2017 y Halla-aho fue reelegido en 2019, meses después de que el partido lograra ser la segunda opción entre los finlandeses en las parlamentarias de ese año celebradas en el mes de abril, en donde se quedaron a unos 6.800 votos por detrás del Partido Socialdemócrata (SDP), pero por delante de la otra opción conservadora Partido Coalición Nacional (KOK).