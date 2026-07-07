El líder ultraderechista británico Nigel Farage dimite de su escaño y fuerza elecciones

Nigel Farage. - Europa Press/Contacto/Andrew Parsons

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido británico Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, ha anunciado este martes su dimisión como diputado del Parlamento por la circunscripción de Clacton, lo que desencadena unas elecciones parciales para ocupar ese escaño, a las que ya ha dicho que se presentará.

La decisión viene motivada por la polémica surgida tras no declarar correctamente un regalo de cinco millones de libras por parte del empresario y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne, según informaciones de la cadena BBC.