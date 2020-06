El líder de los 'yanyawid' niega los cargos por el conflicto en Darfur en su primera comparecencia ante el TPI

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alí Kushayb, antiguo líder de las milicias 'yanyawid' en la región sudanesa de Darfur, ha aprovechado su primera comparecencia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para negar los cargos por crímenes de guerra y contra la Humanidad que pesan en su contra.

Kushayd, cuyo nombre real es Alí Muhamad Alí Abdelrahmán, se entregó la semana pasada a las autoridades de República Centroafricana (RCA) que a su vez le transfirieron al tribunal con sede en La Haya, que le buscaba por su papel en el conflicto en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004.

El objetivo de la vista de este lunes, en la que el sospechoso ha comparecido por videoconferencia desde el centro de detención del TPI, era que la juez Rosario Salvatore Aitala pudiera confirmar la identidad del detenido en presencia del fiscal y su abogado y proceder a la lectura de los cargos que pesan en su contra.

El TPI ha fijado para el 7 de diciembre próximo la vista de apertura para la confirmación de los cargos. De determinarse que hay pruebas suficientes que sustenten las acusaciones que pesan contra Kushayb, se procedería entonces al juicio propiamente dicho, según ha informado el tribunal en un comunicado.

"Esto no es cierto. Me han hecho venir aquí (...) y espero que me enfrentaré a la justicia", ha declarado el detenido, de 70 años, tras la lectura de los cargos, según informa la agencia DPA.

El antiguo líder de los 'yanyawid', las milicias que apoyaron al Ejército sudanés en la lucha contra los grupos rebeldes en Darfur, habría huido al país vecino a finales de febrero desde Darfur Sur junto con varios hombres armados después de que el Gobierno de transición sudanés pactara con el Frente Revolucionario de Sudán, que aglutina a los rebeldes, la entrega al TPI de todos los imputados, según Radio Dabanga.

El TPI presentó en 2007 órdenes de arresto contra el ahora ex ministro de Asuntos Humanitarios Ahmed Harun y contra Alí Kushayb por crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos durante el conflicto de Darfur, que estalló en 2003.

Dos años más tarde, en 2009, el tribunal con sede en La Haya emitió una primera orden de arresto contra el entonces presidente, Omar Hasán al Bashir, por crímenes de guerra y contra la Humanidad, a la que siguió una segunda en 2010 por genocidio contra varias tribus de Darfur. Además, el TPI también emitió una orden de arresto en 2012 contra el ministro de Interior, Abdelrahim Husein, por crímenes de guerra y contra la Humanidad.

LOS CARGOS CONTRA KUSHAYB

En el caso concreto de Alí Kushayb, pesan 22 cargos de crímenes contra la Humanidad, incluidos asesinatos y torturas, así como 28 caros de crímenes de guerra, entre ellos el dar instrucciones para atacar a la población civil, saqueo y violación, cometidos entre 2003 y 2004 en Darfur.

Según el TPI, Kushayb comandó a miles de milicianos 'yanyawid' entre agosto de 2003 y marzo de 2004 y presuntamente habría aplicado una "estrategia de contrainsurgencia del Gobierno de Sudán que también tuvo como resultado la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en Darfur".

Además, se cree que ejerció de "mediador entre los líderes 'yanyawid' en Uadi Salí", su localidad natal, y el Gobierno de Sudán, además de haber enrolado combatientes para estas milicias, a las que armó, financió y abasteció de comida y suministros "contribuyendo de forma intencionada" a los crímenes de los que se le acusa.