La Liga Árabe acusa a Nauru de "violar" el Derecho Internacional al abrir en Jerusalén su Embajada en Israel

Archivo - El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmi, durante una rueda de prensa en la capital de Jordania, Amán, el 5 de agosto de 2026 (archivo) - Mohammad Abu Ghosh / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Liga Árabe ha condenado "firmemente" la decisión de las autoridades de Nauru de abrir en Jerusalén su Embajada en Israel y ha resaltado que este paso supone "una violación explícita" del Derecho Internacional y un paso para "reforzar la realidad ilegal impuesta por la ocupación israelí".

La Secretaría General del organismo ha afirmado que la decisión de Nauru "va contra la posición internacional establecida en torno al estatus legal e histórico de Jerusalén", incluidas dos resoluciones de Naciones Unidas sobre el no reconocimiento de las medidas de Israel "destinadas a alterar" esta realidad sobre el terreno y la necesidad de que los países retiren sus legaciones de la ciudad.

"La apertura de una Embajada en el Jerusalén ocupado no altera el estatus legal de la ciudad, no da ningún derecho o beneficio legal sobre la ocupación, ni perjudica de ninguna forma los derechos inalienables del pueblo palestino, especialmente su derecho a establecer un Estado independiente sobre las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital", ha sostenido.

En esta línea, ha advertido a través de un comunicado de "los peligros de este tipo de pasos", que "animarán a las autoridades de ocupación a continuar llevando a cabo políticas destinadas a ahondar el 'statu quo' ilegal e imponer un control ilegal sobre Jerusalén, socavando así las posibilidades de una paz a partir de la solución de dos Estados".

Por ello, ha reclamado a Nauru que "reconsidere esta decisión" y que "cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y con el Derecho Internacional", al tiempo que ha reclamado al resto de la comunidad internacional que no dé pasos que puedan afectar al estatus legal de Jerusalén.

"Jerusalén Este es parte integrante del territorio palestino ocupado desde 1967, y ninguna medida o práctica destinada a alterar el carácter, el estatus jurídico o la composición demográfica de la ciudad puede crear una nueva realidad jurídica", ha reiterado.

Por último, la Secretaría General del organismo regional ha hecho hincapié en que "lograr una paz justa e integral sigue dependiendo de poner fin a la ocupación israelí y de hacer realidad la independencia del Estado de Palestina, con Jerusalén Este como su capital".

Nauru inauguró el lunes en Jerusalén su Embajada en Israel, un paso aplaudido por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. "La Embajada de Nauru es la novena en Jerusalén. El mes próximo, habrá una décima", sostuvo el jefe de la diplomacia israelí, ante los planes de Colombia y República Democrática del Congo (RDC) para dar este paso.

La apertura de embajadas en Jerusalén es motivo de crítica por parte de la Autoridad Palestina y el resto de grupos palestinos, ya que Jerusalén Este se encuentra ocupada desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Es, de hecho, en la parte occidental de la ciudad donde Israel tiene la sede del Parlamento, el Tribunal Supremo y varios ministerios.

A pesar de que Israel considera a la ciudad como su capital unificada, la comunidad internacional --con contadas excepciones, incluido Estados Unidos-- no lo hace y la solución de dos Estados contempla un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital compartida entre ambos países.