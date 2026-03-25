Lindsey Graham respalda la vía diplomática de Trump con Irán si "cumple los objetivos militares" marcados por EEUU

Archivo - El senador republicano Lindsey Graham durante una sesión en el Senado. - Europa Press/Contacto/Douglas Christian - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El veterano senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente, Donald Trump, ha mosrtado su apoyo a negociar un acuerdo con Irán que ponga cese a las hostilidades al tiempo que logre los objetivos que se marcó la operación militar estadounidense. "Si la diplomacia puede lograr estos objetivos, no solo la apoyaría, sino que la preferiría", ha indicado.

"No es solo que apoye al presidente y su equipo en los esfuerzos para negociar con Irán una solución a la amenaza que representa este régimen para la región y el mundo, lo animo", ha afirmado Graham, representante del ala dura del Partido Republicano en política exterior.

Con este mensaje, el senador da un espaldarazo al giro de la Casa Blanca respecto al conflicto y su intención de lanzar negociaciones. De esta forma, ha apoyado cualquier esfuerzo diplomático que "cumpla los objetivos militares establecidos desde el principio" en Irán.

Además, ha apuntando que estos pasan por que "no exista un programa de misiles balísticos que amenace a Estados Unidos o a sus aliados", que Irán "deje de ser el mayor patrocinador estatal del terrorismo" y que "ponga fin de manera definitiva a las ambiciones del régimen iraní de obtener armas nucleares".

"Si la diplomacia puede lograr estos objetivos, no solo la apoyaría, sino que la preferiría, porque la guerra es literalmente un infierno", ha afirmado el senador por Carolina del Sur.

Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares, una vez apuntó que el acuerdo podía ser inminente.

De lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y en un clima de desconfianza ha rechazado este miércoles una propuesta de Estados Unidos, afirmando que se trata de una posición "excesiva", que evidencia la falta de voluntad para llegar a un pacto.

El movimiento de Trump se produce en paralelo al envío de elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate a la región de Oriente Próximo, elementos que estarán acompañados de "equipos de apoyo" para la Fuerza de Respuesta Inmediata. Aunque no ha detallado el tamaño del contingente, este paso podría implicar el despliegue de entre 1.000 y 2.000 militares adicionales del Ejército estadounidense que ya cuenta con unas 50.000 fuerzas en la zona.