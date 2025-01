Lituania aumentará hasta el 6 por ciento del PIB el gasto en defensa

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha confirmado este viernes que su país se ha comprometido a gastar en defensa hasta el 6 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) entre 2026 y 2030, precisamente una de las principales demandas que exige el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lituania se compromete a destinar entre el 5 y el 6 por ciento del PIB al gasto de defensa durante los años 2026-2030", ha escrito en su cuenta de X. Un dispendio que supera el 4 por ciento previsto ya para este año y con el que esperan "crear una división totalmente capaz" para mejor su seguridad.

"Podamos predicar con el ejemplo", ha dicho Nauseda tras la reunión del Consejo de Seguridad de Estado, insistiendo nuevamente en la posibilidad "realista" de que Rusia ataque Lituania. "No es inminente", ha concedido, remarcando que las garantías de seguridad que ofrece la OTAN sólo son "efectivas" si se invierte en ellas.

En esa línea, el ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, ha señalado que dicha decisión es una respuesta a los "tiempos difíciles" que corren y ha instado a sus socios a seguir este mismo ejemplo.

"Los tiempos difíciles requieren decisiones audaces y de liderazgo (...) La era de las estrategias pasivas de 'sentarse y esperar' ha terminado", dicho en X.

Un día antes, la ministra de Defensa, Dovile Sakaliene, ya dejó entrever la confianza del Gobierno lituano de que apuesta por destinar estos porcentajes de su PIB a la defensa sirviera para que la OTAN estableciera un objetivo mínimo del 3 por ciento en la próximas cumbre de la Alianza que se celebra en La Haya este año.

El anuncio de Nauseda llega a dos días de la investidura de Trump, quien en campaña no ocultó su malestar con los socios de la OTAN por no gastar más en defensa, tanto que no sólo amenazó con salirse de la Alianza, sino que dijo que animaría a Rusia a "hacer lo que quiera" con quienes no cumplieran sus exigencias.

Lituania, que está cerca de convertirse en el primer país de la OTAN en alcanzar las exigencias de Trump, es junto a sus vecinos del Báltico y Polonia quienes han pues más énfasis en alcanzar estas cifras desde la invasión de Ucrania y ante la perspectiva de compartir frontera con Rusia y Bielorrusia.

Por su parte, la OTAN ya adelantó que es probable que se eleve la exigencia de gasto hasta al menos al 3 por ciento del PIB.