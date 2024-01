Lituania se compromete a una nueva ronda de ayuda militar a Ucrania valorada en 200 millones de euros

Archivo - Archivo.- El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda (I), junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski (D), durante una conferencia de prensa en Leópolis - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha viajado este miércoles por sorpresa a Lituania, donde ha aprovechado para reunirse con su homólogo lituano, Gitanas Nauseda, quien ha prometido una nueva ronda de asistencia militar valorada en unos 200 millones de euros.

Según ha detallado Nauseda, gracias este paquete de ayuda "a largo plazo", Ucrania recibirá municiones, generadores y sistemas de detonación a lo largo de este mes de enero, y ya en febrero Lituania enviará vehículos blindados de transporte de tropas, recoge Ukrinform.

Asimismo, Nauseda ha señalado que el Ejército de Lituania entrenará a los militares ucranianos y anunciado que ambos países fortalecerán su cooperación en la industria militar, un acuerdo que, considera, supone un ejemplo más de la estrecha colaboración entre Vilna y Kiev.

"Ucrania no está sola en esta lucha contra el mal (...) Continuaremos apoyando a los ucranianos que luchan valientemente con todos los medios: militares, económicos y políticos", ha añadido el mandatario lituano, que aboga por certificar cuanto antes el ingreso de Ucrania en la OTAN.

"La cuestión de si Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN ya no existe. La pregunta es cuándo Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Lituana seguirá apoyando el camino de Ucrania hacia la membresía en la Alianza Atlántica", ha aseverado el jefe de Estado lituano.

Por su parte, Zelenski ha señalado que "todos" los países del Báltico, así como Ucrania, han tenido "la desgracia de tener un vecino tan inadecuado que no trae más que miseria y esclavitud", y ha resaltado que estas naciones nunca serán "rehenes de la geografía" y ni permitirán que Rusia "destruya" sus Estados.

Asimismo, el mandatario ucraniano se ha referido a una supuesta tendencia entre las potencias occidentales, que instan a Kiev a detener las acciones militares y centrarse en entablar negociaciones con Moscú y el presidente Vladimir Putin, según detalla la radiotelevisión lituana LRT.

"Hay diferentes voces, hay medios de comunicación, he oído, leído y sé todo esto (...) Sin embargo, sabemos que los socios aún no está preparados para darnos tales señales, al menos yo no las he escuchado. También es importante prestar atención a las declaraciones del presidente ruso: No se detendrá, quiere ocuparnos por completo", ha señalado.

"El presidente ruso no descansará hasta destruir Ucrania (...) Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia pueden seguirnos. El hecho es que sólo sucederá si no nos contenemos (...) Los rusos también empezaron a hablar de Finlandia o la independencia de Uzbekistán. Así que Putin o terminará todo esto hasta que lo terminemos todos", ha zanjado.

Zelenski ha iniciado este miércoles por Lituania una gira que le llevará también por Estonia y Letonia, países todos ellos a los que considera "amigos fiables y aliados con principios" y que han apoyado sin fisuras a Kiev desde el inicio de la agresión militar rusa en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente letón, Edgars Rinkevics, ha anunciado en sus redes sociales que la visita de Zelenski a Riga se producirá el jueves; mientras que su homólogo estonio, Alar Karis, ha catalogado de "gran placer" recibir al mandatario ucraniano para "seguir trabajando juntos hasta la victoria".

"Será un honor darle la bienvenida a Zelenski a Tallín. Estonia cree en la victoria de Ucrania. Para lograr la victoria debemos seguir apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, y lo que es igualmente importante, tanto como sea necesario", ha señalado la primera ministra estonia, Kaja Kallas, en sus redes sociales.

La gira de Zelenski precede también a la previsible asistencia del mandatario ucraniano al Foro Económico Mundial que acogerá Davos (Suiza) la próxima semana, tal como figura en la agenda difundida el martes por los organizadores y que citan al presidente ucraniano en la lista de oradores.