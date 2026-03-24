Lituania confirma que el dron que explotó cerca de la frontera de Bielorrusia es de origen ucraniano

Archivo - La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, durante un reciente viaje oficial a Berlin. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han confirmado que el dron que cayó y explotó en Varèna, cerca de la frontera con Bielorrusia, es de origen ucraniano y se encuadra en las maniobras contra Rusia en el contexto de la guerra.

"El dron que cruzó nuestro espacio aéreo y voló hacia el distrito de Varèna era un dron ucraniano y está relacionado con la operación que los ucranianos estaban llevando a cabo esa noche, dirigida contra Rusia", ha afirmado la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, en declaraciones a la prensa tras la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional centrada en el episodio de la madrugada del lunes.

En este sentido, ha apuntado que el incidente está relacioando con un "dron extraviado", que cruzó hasta territorio lituano, cerca de la frontera con Bielorrusia, ha informado la cadena lituana LRT.

Previamente, el ministro de Defensa, Robertas Kaunas, apuntó que ni Bielorrusia ni Lituania fueron capaces de detectar el dron dado que este "volaba por debajo de lo que parece ser 300 metros". "Los servicios todavía están estableciendo los detalles", ha argumentado sobre el incidente.

Un vídeo de una cámara de vigilancia, publicado por LRT, grabó un zumbido procedente de un objeto volador, tras lo que se produce una explosión y la caída de fragmentos, un incidente que ocurrió pasadas las 3.00 de la madrugada, de acuerdo a los datos de la cámara.

El hecho de que proviniera desde Bielorrusia hizo saltar las alarmas en el país báltico, toda vez que desde la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022 varios drones han entrado repetidamente en el espacio aéreo lituano, desde el país vecino, aliado clave de Moscú en la guerra contra Ucrania.