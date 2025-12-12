Lituania intercepta más de 20 globos de contrabando procedentes de Bielorrusia en una semana

Archivo - Bandera de Lituania (Archivo) - Europa Press/Contacto/Attila Husejnow - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han interceptado en la última semana más de 20 globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia con alrededor de 42.000 cigarrillos y han detenido al menos a cuatro personas por su presunto papel en estos incidentes.

El comisario general de la Policía lituana, Arunas Paulauskas, ha detallado en una rueda de prensa que durante la última semana los agentes han revisado más de 3.700 vehículos, mientras que también han realizado registros a casi 5.000 personas y han identificado "44 infracciones de diversos tipos".

La Policía lituana, junto con el Servicio Estatal de Fronteras, el Servicio Aduanero y la Policía Militar de Lituania, han llevado a cabo desde el pasado 24 de noviembre una serie de operaciones en distintos puntos del país para intentar incautar el material de contrabando, según ha recogido la radiotelevisión pública lituana, LRT.

Las autoridades del país decretaron el martes el estado de emergencia a nivel nacional por el envío de globos, una serie de incidentes que el Gobierno lituano ya ha equiparado con posibles "actos de terrorismo" y que ponen en peligro la seguridad del país.

La OTAN expresó el miércoles su "plena solidaridad" con Lituania ante esta situación. El país ha denunciado una serie de amenazas híbridas procedentes de Bielorrusia y ha hecho un llamamiento a la Alianza Atlántica para que participe "activamente" en la respuesta al sabotaje en su territorio.