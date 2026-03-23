Lituania investiga la entrada de un dron en su espacio aéreo procedente de Bielorrusia

Archivo - La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han anunciado este lunes la apertura de una investigación tras la caída de un dron durante la noche en Varèna, cerca de la frontera con Bielorrusia.

El dron entró en el espacio aéreo lituano y se estrelló cerca del lago Lavysas, en el extremo sur del país y a unos 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, según ha indicado el Ministerio de Defensa del país báltico.

Gintautas Ciunis, portavoz de las Fuerzas Armadas, ha señalado que "lo más probable es que provenga" de Bielorrusia, durante una rueda de prensa recogida por la cadena estatal LRT.

En un vídeo grabado por una cámara de vigilancia y publicado por la cadena lituana, se puede oír un zumbido procedente de un objeto volador, tras lo que se produce una explosión y la caída de fragmentos, un incidente que ocurrió pasadas las 3.00 de la madrugada, de acuerdo a los datos de la cámara.

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha convocado una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional para este martes.

Desde la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022, varios drones han entrado repetidamente en el espacio aéreo lituano, aparentemente desde Bielorrusia, aliado de Moscú.