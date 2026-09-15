Llega a Caracas el nuevo embajador de la UE en Venezuela, que designa a su representante en Bruselas

El director general para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela, Nelson Totesaut (izq.), recibe al nuevo embajador de la Unión Europea en Venezuela, Gilles Bertrand, a su llegada al país latinoamericano - MINISTERIO DE EXTERIORES DE VENEZUELA

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo embajador de la Unión Europea en Venezuela, Gilles Bertrand, ha llegado este lunes a Venezuela, como han indicado ambas partes en una jornada en la que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, ha anunciado al nombramiento del hasta ahora viceministro de Exteriores para el Caribe, Raúl LiCausi, como embajador en Bruselas.

"Así van las vueltas de la vida diplomática. Esta mañana transité por mi querida Bogotá, donde tuve el honor de ser Embajador de la Unión Europea en 2021-25, para asumir mi nuevo cargo en el hermoso país vecino: Venezuela. Nuevo país, nuevos desafíos, ¡mismo entusiasmo!", ha escrito Bertrand en una publicación en redes a la que ha añadido la fotografía de una puerta de embarque para un vuelo con destino a Caracas.

Poco después, el Ministerio de Exteriores de Venezuela ha informado de la llegada del diplomático europeo en una misión, según Caracas, destinada a "propiciar el entendimiento mutuo y profundizar la cooperación bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía".

Paralelamente, en esta misma jornada, Delcy Rodríguez ha anunciado en un breve mensaje en redes el nombramiento de LiCausi como jefe de la Embajada venezolana en la Unión Europea, además de como "embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo".

Lo ha hecho en un anuncio en el que afirma haber "decidido designar nuevas autoridades en áreas estratégicas para fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela".

Además de Licausi, el mensaje incluye otras tres designaciones en el Ministerio de Exteriores: Andrea Gabriela Corao como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de la República Bolivariana de Venezuela (VENEXPORTA), Carlos Amador Pérez sustituyendo al nuevo embajador en Bruselas como viceministro para el Caribe, y Eduardo Antonio Ramírez como viceministro para Asia y Oceanía.

Además, la mandataria venezolana también ha anunciado el nombramiento de Radamés Gómez Azuaje como viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos, dentro del homónimo Ministerio de Hidrocarburos.