Localizan con vida a un niño de tres años perdido durante días en un bosque de Australia

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un niño autista de tres años que se perdió el viernes en una propiedad rural del este de Australia ha sido localizado este lunes con vida por los servicios de emergencia, bebiendo de un arrollo a unos 500 metros de la finca familiar, sin que aparentemente presente heridas graves.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j