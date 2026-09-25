Londres anuncia un paquete de ayuda humanitaria de más de 100 millones para la recuperación de Gaza y Cisjordania

Archivo - Bandera palestina frente al Palacio de Justicia de Londres (Reino Unido) - Dinendra Haria / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado un nuevo paquete por valor de 88 millones de libras esterlinas (algo más de 102 millones de euros) destinado a reforzar la asistencia humanitaria y la recuperación temprana de la población palestina afectada por el conflicto en Gaza y Cisjordania, con fondos dirigidos a servicios sanitarios, acceso a agua potable, saneamiento, higiene, entre otros.

Así lo ha comunicado el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en un momento marcado por el deterioro de las condiciones humanitarias en la Franja de Gaza y el aumento de la violencia en Cisjordania.

"Es vital que los civiles en Gaza tengan acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria", ha señalado Miliband, quien ha defendido el compromiso británico con la asistencia sanitaria destinada a quienes necesitan atención "con urgencia".

La nueva financiación permitirá ampliar la prestación de servicios esenciales a cientos de miles de palestinos. Entre las medidas que contempla se encuentran consultas médicas, programas de rehabilitación para menores heridos, suministro de agua mediante camiones cisterna, atención en materia de salud mental y servicios de gestión de residuos.

En concreto, Londres prevé que los fondos permiten facilitar consultas médicas a hasta 900.000 personas mediante centros sanitarios financiados por Reino Unido. También se contempla la rehabilitación y el tratamiento protésico de 1.000 niños con lesiones provocadas por explosiones.

El paquete permitirá también prestar servicios de gestión de residuos sólido a hasta 900.000 personas distribuir agua potable con camiones cisterna de emergencia a unas 150.000 personas y proporcionar servicios de salud mental y apoyo psicosocial a 21.000 personas.

Durante su intervención, el ministro británico ha reclamado además al Gobierno de Israel que facilite el acceso de ayuda humanitaria a la Franja. "Instamos al Gobierno de Israel a que escuche nuestro llamamiento a la acción y tome medidas para poner fin a sus inaceptables restricciones sobre Gaza", ha declarado.

El anuncio se ha producido mientras Reino Unido, Jordania y Qatar reunían a representantes internacionales, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, para abordar la situación humanitaria en Gaza y estudiar medidas para mejorar el acceso de la ayuda, la prestación de asistencia sanitaria y la recuperación del enclave.