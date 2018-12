Londres dice que no retrasará el Brexit y ve "irrelevante" la sentencia del TUE para dar marcha atrás

Publicado 10/12/2018 14:32:37 CET

BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha asegurado que el Gobierno británico no tiene intención de retrasar la salida de Reino Unido de la Unión Europea y ha tachado de "irrelevante" la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que avala la soberanía de Londres de revocar el Brexit de forma unilateral y quedarse en las mismas condiciones.

"Es irrelevante. ¿Imagínense como se sentiría el 52% del país que votó por el Brexit si cualquier Gobierno británico fuera a retrasar la salida de la UE el 29 de marzo?", ha lanzado el jefe de la diplomacia británica a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE.

"La gente estaría consternada y muy cabreada y desde luego no es la intención del Gobierno", ha remachado Hunt, al ser preguntado por la sentencia del Tribunal europeo de Luxemburgo.

Según ha avanzado la BBC, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha aplazado la votación que iba a celebrarse este martes en la Cámara de los Comunes sobre Tratado de Retirada de la Unión Europea, en la que 'a priori' no contaba con los respaldos suficientes para sacar adelante su plan.

Hunt ha admitido que "hay muchas partes de acuerdo que no satisfacen a una parte de la Cámara de los Comunes y otras a otra parte" y que la propia May "no está totalmente cómoda" con la solución de emergencia negociada para evitar la vuelta a una frontera dura en Irlanda del Norte -que pasa por la creación de un área aduanera común entre la UE y Reino Unido--pero ha dejado claro que "la UE ha sido muy clara que no está dispuesta a reabrir el Acuerdo de Retirada".

"Esto es su mejor oferta", ha subrayado el jefe de la diplomacia británica, quien se ha cuestionado "cuál es la alternativa" si no se acepta este acuerdo. "Hay riesgos reales si no aprovechamos esta oportunidad mientras la tengamos", ha remachado.